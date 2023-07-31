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Создатели шоу "Голос країни" разыгрывают уникальные призы: что для этого нужно сделать

31 июля 2023 13:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Создатели шоу "Голос країни" разыгрывают уникальные призы: что для этого нужно сделать
Тренеры шоу "Голос країни" Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже сегодня, 31 июля, в Варшаве начались съемки тринадцатого сезона талант-шоу "Голос країни". Накануне в Варшаву, где снимают программу, прибыли звездные тренеры: певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров и музыкальный продюсер Иван Клименко. У любителей популярного проекта есть возможность выиграть уникальные открытки с их подписями.

Об этом говорится в соцсетях "Голос країни".

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Как выиграть открытки

Недавно Киев и польский город Хелм соединил поезд Укрзализныци №19, брендированный "Голосом країни". Продюсеры шоу решили подарить поклонникам проекта шанс не только сохранить воспоминания в телефоне об этом путешествии, но и получить подарок — уникальные открытки с подписями четырех тренеров.

Для этого необходимо сфотографировать эксклюзивный вагон и запостить в пост или сториз. Также тегнуть страницы "Голосу країни" (@goloskrainy_official) и Укрзализныци (@ukrainianrailways) и добавить хештег #ПотягГолосКраїни.

"Еженедельно мы будем выбирать лучшие фото и дарить авторам открытки с автографами Артема Пивоварова, Юлии Саниной, Ивана Клименко и DOROFEEVA", — отметили организаторы.

Подробный маршрут поезда можно найти на сайте Укрзализныци. Премьера европейского сезона шоу "Голос країни" запланирована на осень этого года.

Напомним, ранее мы писали, как тренеры шоу "Голос країни" добирались на съемки в Варшаву. Также мы рассказывали, что возвращение Нади Дорофеевой в "Голос країни" вызвало негодование в сети.

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