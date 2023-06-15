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Создатели шоу "Голос країни" заинтриговали, кто станет третьим тренером нового сезона

15 июня 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Создатели шоу "Голос країни" заинтриговали, кто станет третьим тренером нового сезона
Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне создатели шоу "Голос країни" объявили имена первых звездных тренеров тринадцатого сезона. Ими стали фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина и певец Артем Пивоваров. Теперь продюсеры заинтриговали поклонников, кто составит им компанию в новом сезоне.

Об этом сообщается в соцсетях "Голосу країни".

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Создатели шоу опубликовали фотографию победителя песенного конкурса "Евровидение-2022", участника группы Kalush Orchestra, Килиммена.

"Кто именно находится в образе Килиммена — интрига. Но известно, что за время существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров. Имя нового тренера станет известно вскоре. Возможно, это будет один из участников группы. Kalush Orchestra или звезда украинской музыки, имя которой до сих пор не раскрывали", — заинтриговали создатели шоу.

В комментариях поклонники шоу выразили свои предположения, что новым тренером могут стать Виктор Павлик или Melovin. Другие шутят об Олеге Виннике, который живет в Германии. А некоторые пользователи соцсетей просят вернуть в "Голос країни" Тину Кароль.

Напомним, ранее мы писали, что на участие в шоу "Голос країни" намекнула и победительница конкурса "Евровидение-2015", певица Джамала. Также мы рассказывали, что впервые в истории талант-шоу "Голос країни" будут сниматься не в Украине.

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