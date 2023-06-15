Создатели шоу "Голос країни" заинтриговали, кто станет третьим тренером нового сезона
Накануне создатели шоу "Голос країни" объявили имена первых звездных тренеров тринадцатого сезона. Ими стали фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина и певец Артем Пивоваров. Теперь продюсеры заинтриговали поклонников, кто составит им компанию в новом сезоне.
Об этом сообщается в соцсетях "Голосу країни".
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Создатели шоу опубликовали фотографию победителя песенного конкурса "Евровидение-2022", участника группы Kalush Orchestra, Килиммена.
"Кто именно находится в образе Килиммена — интрига. Но известно, что за время существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров. Имя нового тренера станет известно вскоре. Возможно, это будет один из участников группы. Kalush Orchestra или звезда украинской музыки, имя которой до сих пор не раскрывали", — заинтриговали создатели шоу.
В комментариях поклонники шоу выразили свои предположения, что новым тренером могут стать Виктор Павлик или Melovin. Другие шутят об Олеге Виннике, который живет в Германии. А некоторые пользователи соцсетей просят вернуть в "Голос країни" Тину Кароль.
Напомним, ранее мы писали, что на участие в шоу "Голос країни" намекнула и победительница конкурса "Евровидение-2015", певица Джамала. Также мы рассказывали, что впервые в истории талант-шоу "Голос країни" будут сниматься не в Украине.