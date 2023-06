В черновиках Фредди Меркьюри нашли первую версию названия его легендарного хита

Фредди Меркьюри. Фото: instagram.com/freddiemercury

Певец Фредди Меркьюри планировал назвать свой хит "Bohemian Rhapsody" несколько иначе. Об этом свидетельствует никогда ранее не виденный черновик песни группы "Queen".

Об этом пишет CNN.

Среди 1,500 предметов, выставленных на аукцион, есть и текст известной его песни, которую певец хотел назвать Mongolian Rhapsody. Это стало известно после появления 15 страниц текстов, вокальных линий и гармоний, написанных певцом от руки в 1975 году.

В верхней части вводной страницы Меркьюри вычеркнул слово "монгольский" перед тем, как заменить его известным теперь "богемским". Черновики текста раскрывают другие идеи, которые, казалось бы, были оставлены или переработаны, включая альтернативные строки, такие как "Time for good-byes now, is this reality" ("Теперь время для прощаний, это реальность").

В другом месте незнакомая версия текста, начинающаяся "Mama, just killed a man" ("Мама, (я) только что убил человека"), певец написал: "Mama, there's a war began; I've got to leave tonight" ( "Мама, началась война; Я должна идти сегодня вечером").

Другая страница содержит много слов и фраз, некоторые из которых появились в финальной песне, в частности "Galileo", "Bismillah" и "Fandango".

Текст известного хита Bohemian Rhapsody. Фото: Reuters

За все лоты аукциона планируют получить от $995 тысяч до $1.5 миллиона. Кроме текстов песен на продажу выставлены картины и посуда певца, которую берег длительное время у себя его друг.

Гитарист Queen Брайян Мэй вспомнил, как Фредди Меркьюри рассказал ему о песне.

"Ты никогда не знал, шутит ли он, или серьезно. Но это было серьезно. О чем Bohemian Rhapsody? Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем. Если бы знал, я бы никому не сказал, потому что я никому не говорю даже о чем мои песни. Ненавижу делать это. Думаю, их это разрушает", — поделился музыкант.

Аукцион пройдет в Лондоне в сентябре, в день рождения Фредди Меркьюри.

Написанные от руки черновики песен Queen Don't Stop Me Now, Somebody to Love, We Are the Champions оценили в $373 тысяч.

