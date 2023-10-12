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У Даниэля Салема умерла сестра: фото

12 октября 2023 08:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У Даниэля Салема умерла сестра: фото
Ресторатор, защитник Украины Даниэль Салем. Фото: Instagram/daniel_jihad_salem
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

У шоумена, ресторатора Даниэля Салема, который с начала полномасштабной войны защищает нашу страну от оккупантов, умерла младшая сестра.

Об этом звездный защитник сообщил в своем Instagram.

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У Салема умерла сестра

39-летний военнослужащий с позывным Сойер опубликовал архивную фотографию еще с маленькой сестричкой. По словам Даниэля, они давно не виделись. Подробностей Салем раскрывать не стал.

"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся в этой жизни. Сладких снов тебе, моя сестра", — написал Даниэль.

Даниэль Салем с сестрой
Даниэль Салем с сестрой. Cкриншот: Instagram/daniel_jihad_salem

Одними из первых свои соболезнования выразили телеведущие Юрий Горбунов, Леся Никитюк, продюсер Саша Чемеров и певица Оля Полякова.

Отметим, что Даниэль Салем родился в Одессе. Но когда ему было шесть лет, он вместе с семьей отправился на родину отца — в Ливан. Очевидно именно там и проживала сестра звездного военнослужащего.

Напомним, ранее мы писали, как в столице прощались с Героем Украины, певицей Ниной Матвиенко. Также мы рассказывали, что скончался титулованный британский режиссер и сценарист Теренс Дэвис.

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