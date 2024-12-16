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В "Дії" выбирают жюри нацотбора на Евровидение — кто в списке

16 декабря 2024 16:25
Мария Покровская - Редактор
Нацотбор на Евровидение-2025 - в Дії стартовало голосование за членов жюри конкурса
Голосование за жюри нацотбора в "Дії". Фото: Суспільне
Мария Покровская - Редактор

В приложении "Дія" началось голосование за членов жюри нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2025". Стало известно, кто из музыкантов претендует на оценку участников.

О старте голосования сообщило "Суспільне. Евровидение".

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Кто претендует стать членом жюри нацотбора на Евровидение-2025

На голосовании представлено 10 кандидатов, претендующих занять кресло жюри на отборе этого года. Только трое музыкантов, которые наберут наибольшее количество голосов от украинцев, примут ответственную миссию избрать представителя Украины на "Евровидении-2025".

Так, среди кандидатов на место жюри: саундпродюсер и участник группы TVORCHI Андрей Гуцуляк, певица Джамала, лидер группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин, фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, телерадиоведущая Анна Свиридова, лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, режиссер Катя Царик, певец и продюсер Саша Чемеров, композитор и продюсер Дмитрий Шуров.

Кандидаты в члены жюри нацотбора на Евровидение-2025
Кандидаты в члены жюри нацотбора на Евровидение-2025. Фото: Общественное
Кандидаты в жюри нацотбора на Евровидение-2025
Кандидаты в жюри нацотбора на Евровидение-2025. Фото: Общественное

Для того чтобы отдать голос за своего фаворита, необходимо зайти в "Дію", выбрать раздел "Опросы" и выбрать одного из кандидатов. Голосование будет продолжаться до 23 декабря включительно.

Напомним, участника нацотбора на "Евровидение-2025" обвинить в неискренности.

Также мы писали, что известный певец послал на х*й Тину Кароль из-за объявления лонглиста нацотбора.

Евровидение Дия музыка голосование конкурс

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