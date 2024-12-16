Нацотбор на Евровидение-2025 - в Дії стартовало голосование за членов жюри конкурса

Голосование за жюри нацотбора в "Дії". Фото: Суспільне

В приложении "Дія" началось голосование за членов жюри нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2025". Стало известно, кто из музыкантов претендует на оценку участников.

О старте голосования сообщило "Суспільне. Евровидение".

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На голосовании представлено 10 кандидатов, претендующих занять кресло жюри на отборе этого года. Только трое музыкантов, которые наберут наибольшее количество голосов от украинцев, примут ответственную миссию избрать представителя Украины на "Евровидении-2025".

Так, среди кандидатов на место жюри: саундпродюсер и участник группы TVORCHI Андрей Гуцуляк, певица Джамала, лидер группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин, фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, телерадиоведущая Анна Свиридова, лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, режиссер Катя Царик, певец и продюсер Саша Чемеров, композитор и продюсер Дмитрий Шуров.

Кандидаты в члены жюри нацотбора на Евровидение-2025. Фото: Общественное

Кандидаты в жюри нацотбора на Евровидение-2025. Фото: Общественное

Для того чтобы отдать голос за своего фаворита, необходимо зайти в "Дію", выбрать раздел "Опросы" и выбрать одного из кандидатов. Голосование будет продолжаться до 23 декабря включительно.

Напомним, участника нацотбора на "Евровидение-2025" обвинить в неискренности.

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