В "Дії" стартовало голосование за победителя Нацотбора "Детского Евровидения-2023"

"Детское Евровидение-2023" пройдет во Франции. Фото: Google

Начат первый этап зрительского голосования за победителя Национального отбора на "Детское Евровидение-2023", которое впервые в истории состоится в мобильном приложении "Дія". Оно пройдет онлайн в два этапа.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення", которое занимается как взрослым, так и детским "Евровидением" в нашей стране.

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Дедлайны голосования в "Дії"

Опрос (первый этап) продлится с 10:00 29 сентября (пятница) до 10:00 1 октября (воскресенье). Для ознакомления пользователей с песнями финалистов в мобильном приложении размещено презентационное видео с песнями участников.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе "Услуги" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из кандидатов:

POLINA BABIY — Universe

Анастасия Димид — "Квітка"

Анастасия Белибова — "Сильна"

Денис Грищук — Dance

Группа 3ʼbeauties — Power of Love

Как и в предыдущие годы, победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Второй этап онлайн-голосования

Он состоится во время трансляции финала Национального отбора: опрос откроется в приложении "Дія" 1 октября. Повторно проголосовать за одного из кандидатов или изменить свой выбор, отдав голос за другого участника, можно будет ориентировочно в течение 20 минут после того, как все финалисты исполнят свои песни вживую.

Ведущие финала Национального отбора, Тимур Мирошниченко и Анна Тульева, объявят о начале и завершении онлайн-голосования в прямом эфире. Результаты зрительского голосования станут известны в финале отбора. Трансляция начнется в воскресенье, 1 октября, в 18:00.

Напомним, ранее мы писали, что конкурс "Евровидение" был награжден престижной премией. Также мы рассказывали, что Бельгия первой объявила своего представителя на "Евровидение-2024".