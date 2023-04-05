В "Дії" завершилось голосование о составе нацжури "Евровидения-2023"

Песенный конкурс "Евровидение-2023"

Впервые за 20-летнее участие нашей страны в песенном конкурсе "Евровидение" украинцы сами выбирали членов национального жюри, которые будут выставлять свои баллы участникам из других стран мира во втором полуфинале и финале. Голосование, продолжающееся неделю в приложении "Дія", завершилось.

Об этом сообщает один из соорганизаторов конкурса Суспільне.

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В течение недели проголосовали более 724 тысяч украинцев. Опрос в приложении длился с 29 марта по 5 апреля включительно. По условиям конкурса, состав национального жюри будет обнародован в день финала, 13 мая.

Кандидатами, среди которых выбирали украинцы, были певицы Светлана Тарабарова, ROXOLANA, Елена Гребенюк, Тоня Матвиенко; хореограф Елена Шоптенко; музыканты Александр Фоззи Сидоренко (группа ТНМК), Михаил Клименко, Амадор Лопес, Олег Собчук (группа "СКАЙ") и Евгений Хмара.

По результатам голосования будет сформирован рейтинг кандидатов в жюри. Пятерке кандидатов, которые получили больше голосов, будет предложено подписать обязательства члена национального жюри "Евровидения-2023". Главой национального жюри автоматически станет получивший наибольшую поддержку во время опроса.

В случае, если кто-нибудь из пятерки с наивысшим рейтингом, по веским причинам или по обоснованным требованиям Европейского вещательного союза не сможет подписать обязательства, то членом жюри станет следующий кандидат по рейтинговому списку результатов голосования.

Напомним, ранее мы писали, что фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина стала единственной представительницей из Украины, которая будет вести "Евровидение-2023" в Ливерпуле. Также мы рассказывали, что "Евровидение-2023" представило порядок выступлений всех участников конкурса в полуфиналах.