Светлана Савицкая погибла в ДТП — россиянку сбил автомобиль в Париже

Светлана Савицкая. Фото: instagram.com/ssaavvvaa

В Париже погибла известная российская телеведущая и модель Светлана Савицкая. Жизнь знаменитости оборвалась в результате ДТП.

О ее гибели сообщают российские СМИ.

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34-летняя россиянка погибла под колесами автомобиля в Париже. Модель хотела перейти дорогу, в то время как в нее влетела машина.

"Два авто навстречу на лобовое ехали. Один повернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света", — рассказала знакомая ведущей.

Светлана Савицкая погибла. Фото: instagram.com/ssaavvvaa

Савицкая начинала свою карьеру в качестве модели. Россиянка появлялась на страницах известных глянцевых изданий, таких как L'Officiel и Bazaar. Однако потом прославилась как телеведущая. Савицкая работала на пропагандистских каналах в стране-агрессоре (RU TV, "Пятница", Europa Plus TV и ЖАРА TV), где вела развлекательные шоу.

В начале полномасштабной войны россиянка некоторое время занимала молчаливую позицию, однако затем высказалась в поддержку РФ.

Сообщение Светланы Савицкой о войне. Фото: скриншот

Ранее стало известно, что ушел из жизни известный украинский режиссер.

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