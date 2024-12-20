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В "голом" платье и мехах — дочь Брежнева стала похожа на Монро

20 декабря 2024 17:05
Мария Покровская - Редактор
Соня Киперман ошеломила сходством с Мэрилин Монро - фото
Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Мария Покровская - Редактор

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, повторила культовый образ голливудской актрисы Мэрилин Монро. Девушка удивила схожестью с кинозвездой.

Фотографиями Соня поделилась в Instagram.

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Дочь Брежневой повторила образ Мэрилин Монро

23-летняя Соня поделилась своими новыми фото. Дочь певицы показалась в бутике, где примерила на себя роскошный образ.

Соня выбрала полупрозрачное сияющее платье по фигуре, поверх которой накинула винтажную шубу. Изысканный лук девушки дополнила пышная укладка и выразительный макияж.

Дочь Веры Брежневой
Дочь Веры Брежневой. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

В таком образе Киперман напомнила Мэрилин Монро и культовый выход знаменитой блондинки в мерцающем "голом" платье. Дочь артистки также подчеркнула это сходство.

"Вдохновенная Мэрилин Монро", — подписала фото Соня.

Соня Киперман повторила образ Мэрилин Монро
Соня Киперман повторила образ Мэрилин Монро. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Девушка примеряла откровенное платье в серебристом и красном цвете. Во втором варианте Соня добавила особый штрих в виде красной помады.

София Киперман
София Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Напомним, на днях младшая дочь Веры Брежневой ошеломила своим видом на 15-летие.

Также мы писали, что Оля Полякова показала, как отдыхает с дочками на горнолыжном курорте.

Вера Брежнева соцсети фото дочь образ

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