Соня Киперман ошеломила сходством с Мэрилин Монро - фото

В "голом" платье и мехах — дочь Брежнева стала похожа на Монро
Старшая дочь певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, повторила культовый образ голливудской актрисы Мэрилин Монро. Девушка удивила схожестью с кинозвездой.
Фотографиями Соня поделилась в Instagram.
Дочь Брежневой повторила образ Мэрилин Монро
23-летняя Соня поделилась своими новыми фото. Дочь певицы показалась в бутике, где примерила на себя роскошный образ.
Соня выбрала полупрозрачное сияющее платье по фигуре, поверх которой накинула винтажную шубу. Изысканный лук девушки дополнила пышная укладка и выразительный макияж.
В таком образе Киперман напомнила Мэрилин Монро и культовый выход знаменитой блондинки в мерцающем "голом" платье. Дочь артистки также подчеркнула это сходство.
"Вдохновенная Мэрилин Монро", — подписала фото Соня.
Девушка примеряла откровенное платье в серебристом и красном цвете. Во втором варианте Соня добавила особый штрих в виде красной помады.
Напомним, на днях младшая дочь Веры Брежневой ошеломила своим видом на 15-летие.
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