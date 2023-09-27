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В "Голосі країни-13" покажут "вокальные батлы" по новым правилам

27 сентября 2023 19:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В "Голосе країни-13" покажут "вокальные батлы" по новым правилам
Звездные тренеры проекта "Голос країни-13". Фото: Менеджмент проекта
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится показ пятого эпизода европейского сезона "Голоса країни-13". Воскресным вечером телезрители увидят новый этап музыкального проекта — "вокальные батлы", которые выйдут в обновленном формате и по новым правилам.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Тренеры смогут объединять участников не только в дуэты, но и в трио

Новый сезон шоу снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров. В легендарные красные кресла проекта сели звезды Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

В этом сезоне для выступлений на сцене тренеры смогут объединять участников не только в дуэты, но и в трио, и даже в квартеты. Зрителей ждут необычные музыкальные коллаборации участников и неожиданные музыкальные решения тренеров. В этом сезоне в следующий этап смогут пройти только 4 вокалиста из каждой команды. А значит, тренер имеет широкий выбор: после выступления он может как оставить всех участников, так и попрощаться со всеми. К тому же на этапе в "вокальных батлах" появятся звездные советники, которые будут помогать тренерам выбирать, кому из участников дать шанс проявить себя и в следующих эфирах.

 

Команда Ивана Клименко. Фото: Менеджмент проекта

На этой неделе на сцену "Голосу країни" выйдут команды двух тренеров: Клименко и Саниной.

Иван Клименко удивит телезрителей необычным трио. На сцену выйдет группа NAYADA, которая покорила тренеров и телезрителей на "слепых прослушиваниях" исполнением песни "Гуляли". К двум сестрам присоединится Стася Чабан, покорившая сеть своим видением песни DOROFEEVA "вотсап", и Анна Корченова, исполнявшая "Карпатский рэп". Девушки споют песню группы Maneskin "Beggin" в фольклорном стиле.

 

Команда фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Фото: Менеджмент проекта

Выйдет на сцену и команда фронтвумэн группы The Hardkiss Юлии Саниной. Юлия продемонстрирует свое видение трио. Певица объединила в группу солистку образцово-показательного оркестра ВСУ Светлану Чередниченко, которая на слепых прослушиваниях сыграла на аккордеоне и исполнила песню "Знаю я", энергетика Владимира Удовенко и женщину, которая развернула 4 кресла. Трио исполнит современную украинскую песню alyona alyona & KOLA — Небо хилиться.

Напомним, мы писали, как тренеры "Голоса країни-13" зарабатывали на жизнь до популярности.

Ранее бэквокалистка Джамалы пришла на "Голос країни".

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