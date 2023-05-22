В Каннах поддержали проекты украинских кинематографистов

Каннский международный кинофестиваль. Фото: Clutch Points

В Каннах проходит престижный международный кинофестиваль. На Лазурном побережье есть и украинские деятели искусства. Некоторым из них, например, независимому объединению кинематографистов Babylon'13, удалось составить соглашения на финансирование и поддержку своих проектов.

Об этом организация сообщила в своем Facebook.

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Игровой фильм "АЗС" режиссера Юлии Гонтарук и новый анимационный проект Романа Любого "Нечистая сила" получили поддержку развития от Гетеборгского фонда (Швеция).

В то же время, документальный фильм "Поэма о маленьких людях" режиссера Ивана Сауткина получил грант для финализации проекта от Европейского фонда солидарности (European Union Solidarity Fund). EUSF также поддержало развитие вышеупомянутого проекта "Нечистая сила".

"Мы благодарим наших партнеров из Германии и Литвы за совместную работу над этими лентами и надеемся, что уже скоро работы увидят зрители в кинотеатрах", — отметили в Babylon'13.

Фото: Facebook/babylon13ua

Напомним, ранее мы писали, что украинская блогерша устроила "кровавый" протест на красной дорожке Канн. Также мы говорили, что голливудский оскароносный актер Шон Пенн сыграет роль в украинском художественном фильме о полномасштабной войне.