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Вусатий та трохи сивий Джуд Лоу з'явився на прем'єрі фільму в Каннах

22 травня 2023 07:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вусатий та трохи сивий Джуд Лоу з'явився на прем'єрі фільму в Каннах
Актор Джуд Лоу в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На Каннському міжнародному кінофестивалі відбулась світова прем’єра британської історичної драми "Підбурювачка" бразильського режисера Каріма Айнуза. Головну чоловічу роль зіграв 50-річний актор Джуд Лоу. Він і став основною зіркою на червоній доріжці. 

Новини.LIVE покаже фото з прем’єри та розповість про фільм. 

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Гості прем’єри 

На відміну від британського короля Генріха VIII, якого Джуд Лоу зіграв у фільмі, кінозірка відпустив вуса. То ж не дивно, що папараці знімали актора крупним планом, аби розгледіти інші зміни в його зовнішності.

Лоу є прибічником натурального старіння. Тож на відміну від багатьох колег, заради Каннського кінофестивалю не став фарбувати сивину. 

Актор Джуд Лоу. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD
Актори Джуд Лоу та Алісія Вікандер. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

На червоній доріжці позувала й виконавиця головної жіночої ролі фільму, шведська акторка Алісія Вікандер. Компанію їй склав чоловік, ірландський актор німецького походження Майкл Фассбендер.

Акторка Алісія Вікандер з чоловіком. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Не пропустила червону доріжку й американська супермодель Наомі Кемпбелл, яка святкує в Каннах 53-й день народження. 

Супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Співачка Карла Бруні. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Про фільм

У центрі сюжету — Катерина Парр, шоста та остання дружина Генріха VII. Фільм бере участь в основному конкурсі Каннського міжнародного кінофестивалю та боротиметься за головну нагороду — золоту пальмові гілку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудські акторки Наталі Портман та Джуліанн Мур презентували новий фільм в Каннах. Також ми розповідали, що Наомі Кемпбелл і Сальма Гаєк вразили вишуканими сукнями в Каннах.

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