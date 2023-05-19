В Каннах показали фильм об оккупации Киевской области

Художественный проект MURALS. Фото: mkip.gov.ua

Во время Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма MURALS. Картину создали на основе фотографий картин Бэнкси, которые художник оставил на развалинах разрушенных Россией домов.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Уникальная технология

MURALS — это документальный фильм с использованием самых современных 3D-сканирований недавно разрушенных домов и архитектурных памятников в Украине в результате российского вторжения. Уникальный документальный опыт сочетает в себе пленку, 3D-технологии, эффектную проекцию и 3D-сканирование муралов Бэнкси на разрушенных зданиях Киевской области.

Благодаря использованию света, звука, инновационных технологий 3D-сканирования и Unreal Engine, эти виртуальные разрушенные стены рассказывают истории утраченных жизней.

Некоммерческий проект MURALS презентовался при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и был создан при содействии Польского института кино в польской компании ATM Virtual и украинской Mriya Production.

В Каннах показали преступления России в Киевской области. Фото: mkip.gov.ua

Инициатор проекта — украинский 3D-художник из Ирпеня Артем Иваненко. Высокодетализованные реальные 3D модели предназначены как научные, образовательные, социальные и юридические доказательства преступлений России в Украине.

Напомним, в рамках Каннского международного кинофестиваля 80-летний голливудский актер Гаррисон Форд представил пятую часть приключенческого фильма об Индиане Джонсе и получил специальную награду.

Ранее Каннский международный кинофестиваль открыли исторической драмой "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско, в котором одну из главных ролей сыграл американский актер Джонни Депп. Для него это стало возвращением на большие экраны после громких скандалов. Голливудскую звезду и новый фильм публика встретила длительными овациями.