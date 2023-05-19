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В Каннах показали фильм об оккупации Киевской области

19 мая 2023 18:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В Каннах показали фильм об оккупации Киевской области
Художественный проект MURALS. Фото: mkip.gov.ua
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Во время Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма MURALS. Картину создали на основе фотографий картин Бэнкси, которые художник оставил на развалинах разрушенных Россией домов.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Уникальная технология

MURALS — это документальный фильм с использованием самых современных 3D-сканирований недавно разрушенных домов и архитектурных памятников в Украине в результате российского вторжения. Уникальный документальный опыт сочетает в себе пленку, 3D-технологии, эффектную проекцию и 3D-сканирование муралов Бэнкси на разрушенных зданиях Киевской области.

Благодаря использованию света, звука, инновационных технологий 3D-сканирования и Unreal Engine, эти виртуальные разрушенные стены рассказывают истории утраченных жизней.

Некоммерческий проект MURALS презентовался при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и был создан при содействии Польского института кино в польской компании ATM Virtual и украинской Mriya Production.

В Каннах показали преступления России в Киевской области. Фото: mkip.gov.ua

Инициатор проекта — украинский 3D-художник из Ирпеня Артем Иваненко. Высокодетализованные реальные 3D модели предназначены как научные, образовательные, социальные и юридические доказательства преступлений России в Украине.

Напомним, в рамках Каннского международного кинофестиваля 80-летний голливудский актер Гаррисон Форд представил пятую часть приключенческого фильма об Индиане Джонсе и получил специальную награду.

Ранее Каннский международный кинофестиваль открыли исторической драмой "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско, в котором одну из главных ролей сыграл американский актер Джонни Депп. Для него это стало возвращением на большие экраны после громких скандалов. Голливудскую звезду и новый фильм публика встретила длительными овациями.

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