Надя Дорофеева ошеломила стильной фотосессией в леопарде и мехе - фото

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева взбудоражила воображение поклонников свежими фотографиями. Звезда показалась в стильном образе в первой в новом году фотосессии.

Результатами съемок знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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34-летняя певица продемонстрировала ультрамодный аутфит в кадре. Надя позировала для фотосессии в дерзком леопарде — полупрозрачном лонгсливе и капроновых колготках с анималистическим малышом, сквозь которые было видно нижнее белье.

Надя Дорофеева в новой фотосессии. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Свой образ звезда дополнила длинной винтажной шубой, большими солнцезащитными очками и туфлями с животным принтом.

В кадре Дорофеева позировала на корточках, а на одном фото засветила длинные ножки и упругие ягодицы, стоя перед камерой.

Надя Дорофеева засветила ягодицы в кадре. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Дорогой 2025, я здесь", — подписала фотографии Надя.

Поклонникам пришлась по душе смелая фотосессии певицы, поэтому в комментариях она получила кучу приятных слов и комплиментов.

"Роскошная до безумия".

"Как же тебе идет этот образ".

"Вау! Это стиль".

"Какая красавица! Просто богиня".

Надя Дорофеева восхитила стильным образом. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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