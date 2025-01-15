Надя Дорофеева ошеломила стильной фотосессией в леопарде и мехе - фото

В мехах и леопарде — Дорофеева восхитила фанов дерзкими фото
Певица Надя Дорофеева взбудоражила воображение поклонников свежими фотографиями. Звезда показалась в стильном образе в первой в новом году фотосессии.
Результатами съемок знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Фаны в восторге от новых фото Дорофеевой
34-летняя певица продемонстрировала ультрамодный аутфит в кадре. Надя позировала для фотосессии в дерзком леопарде — полупрозрачном лонгсливе и капроновых колготках с анималистическим малышом, сквозь которые было видно нижнее белье.
Свой образ звезда дополнила длинной винтажной шубой, большими солнцезащитными очками и туфлями с животным принтом.
В кадре Дорофеева позировала на корточках, а на одном фото засветила длинные ножки и упругие ягодицы, стоя перед камерой.
"Дорогой 2025, я здесь", — подписала фотографии Надя.
Поклонникам пришлась по душе смелая фотосессии певицы, поэтому в комментариях она получила кучу приятных слов и комплиментов.
"Роскошная до безумия".
"Как же тебе идет этот образ".
"Вау! Это стиль".
"Какая красавица! Просто богиня".
Напомним, ранее Злата Огневичошеломила фанов соблазнительными кадрами на свое 39-летие.
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