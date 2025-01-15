Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В мехах и леопарде — Дорофеева восхитила фанов дерзкими фото arrow

В мехах и леопарде — Дорофеева восхитила фанов дерзкими фото

15 января 2025 12:11
Мария Покровская - Редактор
Надя Дорофеева ошеломила стильной фотосессией в леопарде и мехе - фото
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Мария Покровская - Редактор

Певица Надя Дорофеева взбудоражила воображение поклонников свежими фотографиями. Звезда показалась в стильном образе в первой в новом году фотосессии.

Результатами съемок знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Фаны в восторге от новых фото Дорофеевой

34-летняя певица продемонстрировала ультрамодный аутфит в кадре. Надя позировала для фотосессии в дерзком леопарде — полупрозрачном лонгсливе и капроновых колготках с анималистическим малышом, сквозь которые было видно нижнее белье.

Надя Дорофеева позировала в мехе и леопарде
Надя Дорофеева в новой фотосессии. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Свой образ звезда дополнила длинной винтажной шубой, большими солнцезащитными очками и туфлями с животным принтом.

В кадре Дорофеева позировала на корточках, а на одном фото засветила длинные ножки и упругие ягодицы, стоя перед камерой.

Надя Дорофеева восхитила новой фотосессией
Надя Дорофеева засветила ягодицы в кадре. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Дорогой 2025, я здесь", — подписала фотографии Надя.

Поклонникам пришлась по душе смелая фотосессии певицы, поэтому в комментариях она получила кучу приятных слов и комплиментов.

"Роскошная до безумия".

"Как же тебе идет этот образ".

"Вау! Это стиль".

"Какая красавица! Просто богиня".

Надя Дорофеева позировала на дерзких фото
Надя Дорофеева восхитила стильным образом. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Злата Огневичошеломила фанов соблазнительными кадрами на свое 39-летие.

Також мы писали, что Мадонна поразила новыми фото в мини и кружеве.

Надя Дорофеева украинские звезды певица фотосессия стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:36 Не пожал руку главе Словакии — Ермак осудил критику школьника

12:36 ГБР разоблачило чиновников КРАИЛ в сотрудничестве с РФ

12:27 Одесские виноделы получат помощь от ООН — какую именно

12:18 Зеленский встретился с Туском в Варшаве — видео

12:12 Россия атаковала энергообъекты ракетами — что сбили ВС ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:04 Глумление над флагом и песни РФ — что СМИ узнали о причастных

12:00 Бронирование работника — пять важных условий

11:58 Водителям несладко — что происходит с ценами на топливо в 2025

11:53 Три года за полив огорода — в Одесской области задержали агрария

11:46 В Австрии суд оправдал сирийца, изнасиловавшего ребенка

12:36 Не пожал руку главе Словакии — Ермак осудил критику школьника

12:36 ГБР разоблачило чиновников КРАИЛ в сотрудничестве с РФ

12:27 Одесские виноделы получат помощь от ООН — какую именно

12:18 Зеленский встретился с Туском в Варшаве — видео

12:12 Россия атаковала энергообъекты ракетами — что сбили ВС ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:04 Глумление над флагом и песни РФ — что СМИ узнали о причастных

12:00 Бронирование работника — пять важных условий

11:58 Водителям несладко — что происходит с ценами на топливо в 2025

11:53 Три года за полив огорода — в Одесской области задержали агрария

11:46 В Австрии суд оправдал сирийца, изнасиловавшего ребенка

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно

6 января 2025

03:16 Первый полезный, но вкусный торт — без тяжести в животе