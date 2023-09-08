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В Киеве выбрали самую красивую украинку, которая поедет на конкурс "Мисс Вселенная"

8 сентября 2023 15:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У Києві обрали найгарнішу українку, яка поїде на конкурс "Міс Всесвіт"
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова. Фото: менеджмент мероприятия
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Национальном ботаническом саду им. М.М. Гришко состоялась церемония, официальной передачи титула и короны "Мисс Украина Вселенная". Ею стала Ангелина Усанова из Киева.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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В связи с продолжением полномасштабной войны в Украине оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" в очередной раз отказался от проведения праздничного мероприятия. Посоветовавшись с руководством Miss Universe, было принято решение провести отбор представительницы от Украины в режиме онлайн-собеседований и онлайн-голосования жюри. Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" провел Zoom-интервью с кандидатками и определил топ-3 финалисток, среди которых жюри конкурса выбрало победительницу. Титул "Мисс Украина Вселенная"-2023 получила Ангелина Усанова из Киева.

 

Корона победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023". Фото: менеджмент мероприятия
Корона победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023". Фото: менеджмент мероприятия

 

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова. Фото: менеджмент мероприятия
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова. Фото: менеджмент мероприятия

 

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова и Дмитрий Шуров. Фото: менеджмент мероприятия
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова. Фото: менеджмент мероприятия

 

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова и Дмитрий Шуров. Фото: менеджмент мероприятия

 

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова. Фото: менеджмент мероприятия

Ангелина — певица, автор песен, музыкант. Пишет и исполняет песни по теме мира, экологии и любви. После окончания учебы в аширамах в Австрии и Индии получила титул мастера йоги. С начала полномасштабного вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, помогала находить жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт для проекта "Быстрая эвакуация".

 

"Очень непросто творить красоту, когда нет света и бомбят. Но мы творили и творим сейчас. За все это время, с начала полномасштабной войны в Украине, ни мне, ни всей команде оргкомитета ни разу не пришло в голову отказаться от участия в конкурсе Miss Universe. Напротив, мы считаем, что сейчас это важно, как никогда! Потому что это наша борьба! И мы благодарим всех, кто нас поддерживает в нашем решении! Прекрасная Ангелина Усанова — это очень точный и достойный выбор, ведь для нас важно, чтобы девушка, которая будет представлять Украину, была сильным лидером, мудрой и многогранной личностью. В этом году, как и всегда, мы готовим очень мощную презентацию Украины на международном конкурсе", — рассказывала президентка конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимонова.

Место проведения мероприятия также выбрано не случайно. Одновременно с передачей титула и короны "Мисс Украина Вселенная" состоялось торжественное открытие фонтана "Возрождение", расположенного на площади "Цветок жизни" около центрального входа в Национальный ботанический сад им. М.М. Гришко.

"В 2020 году я принимала участие в благотворительном спортивном проекте Wake up, Ukraine, тренировки проходили вокруг этого фонтана, он был в не очень хорошем состоянии, и я поставила цель его восстановить и реконструировать. Во время моих благотворительных концертов в Европе вместе с единомышленниками я собирала средства на фонтан "Возрождение" Центральная композиция светодинамического фонтана — золотой цветок лотоса как символ жизни, расцветающей и наполняющейся от любви. Скульптура мужчины и женщины появилась уже позже, во время полномасштабной войны, когда я услышала трогательную историю женщины, мужчина которой погиб. Поэтому эта пара в центре цветка лотоса — символы вечной энергии любви и гармонии, которые никогда не умирают. Они символизируют зарождение новой, светлой и наполненной жизни", — делится историей Ангелина Усанова.

 

Ангелина Усанова исполнила свою композицию "Наші молитви будуть почуті", а музыкант, певец и композитор талантливый Дмитрий Шуров (Pianoбой) — порадовал гостей несколькими хитами. Завершающим музыкальным аккордом стало исполнение Дмитрием Шуровым и Ангелиной Усановой песни "Триматись своїх".

Ангелина Усанова будет представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2023, финал которого состоится 18 ноября 2023 года в Сальвадоре.

Напомним, трансгендера, которая поедет на "Мисс Вселенную", захейтили в сети.

Ранее в Таиланде состоялся конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участник из Нидерландов.

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