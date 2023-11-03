В Киеве попрощались с шоуменом Сергеем Сивохой

Прощание с шоуменом Сергеем Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Жовтневом дворце простились с шоуменом Сергеем Сивохо. Провести в последний путь юмориста пришли десятки человек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с шоуменом Сивохо

Сегодня, 3 ноября, в Жовтневом дворце в Киеве простились с известным шоуменом Сергеем Сивохой. Десятки людей пришли провести в последний путь юмориста. Среди них Баклан, участники "Лиги Смеха".

Прощание с шоуменом Сергеем Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что Сергей Сивохо ушел из жизни 17 октября. Известно, что долгое время шоумен боролся с тяжелой болезнью. Еще в 2017 году врачи диагностировали у мужчины язву желудка. Известно, что в последние дни своей жизни Сергей провел в Германии, где он лечился. По словам друзей, юморист очень похудел и ходил на костылях. У Сергея Сивохо осталась жена Татьяна и сын Савва.

Напомним, ранее мы писали, что путинисты сообщили о смерти Сергея Сивохо.

Также мы сообщали, что близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время.