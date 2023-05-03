В Киеве и Ливерпуле одновременно пройдут два благотворительных рейва с участием известных диджеев

Рейв-вечеринка. Фото: Wikimedia Commons

За два дня до первого полуфинала "Евровидение-2023", 7 мая, в Киеве и Ливерпуле состоится Rave UKraine. Оба рейва будут транслировать прямые эфиры друг для друга. Рейверы в Ливерпуле смогут видеть рейверов из Киева и наоборот.

Об этом сообщается на сайте культурного события.

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Также будет доступна онлайн-трансляция для всех желающих присоединиться. Таким образом, организаторы хотят показать, что для музыки и единства не важны границы, а для британцев это возможность выразить солидарность с Украиной и ее культурой во время войны.

"Rave UKraine — это акт стойкости и вечеринка, у которой есть цель. Объединение рейверов на танцполах Ливерпуля и Киева — это акт солидарности, поддержки украинской музыки и культурной идентичности, а также неприятие войны России против Украины. Мы объединили два замечательных лайн-апа в Ливерпуле и Киеве, собрали две замечательные команды в обоих городах, и я не могу дождаться, когда мы потанцуем вместе. Два города, один рейв", — рассказал организатор события Джез Коллинз.

Новая локация CONTENT в Ливерпуле примет британский рейв, а киевский HVLV Bar — украинский. Весь доход с обеих мероприятий будет передан благотворительной инициативе Music Saves UA, которая с марта 2022 года работает с культурными и музыкальными событиями для обеспечения гуманитарных потребностей украинцев.

К событию в Ливерпуле присоединятся Hot Chip, DJ Mingulitka, DJ Paulette и James Lavelle. В это время в Киеве заиграют Jane, Lostlojiс, Pledov, Cantrust, Raavel.

Напомним, ранее мы писали, что "Евровидение-2023" объявило полный список артистов, выступающих в фан-зоне Eurovision Village.

Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023".