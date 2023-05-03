У Києві та Ліверпулі одночасно пройдуть два благодійні рейви за участю відомих діджеїв

Рейв-вечірка. Фото: Wikimedia Commons

За два дні до першого півфіналу "Євробачення-2023", 7 травня, у Києві та Ліверпулі відбудеться Rave UKraine. Обидва рейви будуть транслювати прямі етери одне для одного. Рейвери у Ліверпулі зможуть бачити рейверів з Києва і навпаки.

Про це повідомляється на сайті культурної події.

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Подробиці

Також буде доступна онлайн-трансляція для всіх охочих доєднатись. Таким чином організатори хочуть показати, що для музики та єдності не важливі кордони, а для британців це можливість висловити солідарність з Україною та її культурою в часи війни.

"Rave UKraine — це акт стійкості та вечірка, у якої є мета. Об'єднання рейверів на танцполах Ліверпуля та Києва — це акт солідарності, підтримки української музики та культурної ідентичності, а також неприйняття війни Росії проти України. Ми об'єднали два чудових лайн-апи у Ліверпулі та Києві, зібрали дві чудові команди в обох містах, і я не можу дочекатися, коли ми потанцюємо разом. Два міста, один рейв", — розповів організатор події Джез Коллінз.

Нова локація CONTENT у Ліверпулі прийме британський рейв, а київський HVLV Bar — український. Весь дохід з обох заходів буде передано благодійній ініціативі Music Saves UA, які з березня 2022 року працюють з культурними та музичними подіями для забезпечення гуманітарних потреб українців.

До події у Ліверпулі доєднаються Hot Chip, DJ Mingulitka, DJ Paulette та James Lavelle. У цей час у Києві заграють Jane, Lostlojiс, Pledov, Cantrust, Raavel.

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