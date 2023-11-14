В Киеве состоится награждение главных хитов года

Певец GENA VITER. Фото: instagram.com/genaviter_official/

24 ноября 2023 года в МЦКМ "Жовтневий палац" состоится концерт "Новогодняя музыкальная платформа". На мероприятии наградят лучшие хиты года.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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В этот вечер прозвучат песни, которые считаются лучшими и популярными в Украине. Зрителей ожидают выступления артистов: Оля Полякова, MONATIK, DISCOMAN, POSITIFF, TAYANNA, GENA VITER, MELOVIN, ALEKSEEV, KADNAY, Иво Бобул, Виталий Козловский, IVAN NAVI, Амадор Лопес, SHUMEI, CHEEV, PAR0NIUK Кондратенко и другие звездные гости.

Премия "Новогодняя музыкальная платформа" проходит ежегодно и определяет самых успешных артистов.

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