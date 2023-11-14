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В Киеве состоится награждение главных хитов года

14 ноября 2023 16:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В Киеве состоится награждение главных хитов года
Певец GENA VITER. Фото: instagram.com/genaviter_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

24 ноября 2023 года в МЦКМ "Жовтневий палац" состоится концерт "Новогодняя музыкальная платформа". На мероприятии наградят лучшие хиты года.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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В этот вечер прозвучат песни, которые считаются лучшими и популярными в Украине. Зрителей ожидают выступления артистов: Оля Полякова, MONATIK, DISCOMAN, POSITIFF, TAYANNA, GENA VITER, MELOVIN, ALEKSEEV, KADNAY, Иво Бобул, Виталий Козловский, IVAN NAVI, Амадор Лопес, SHUMEI, CHEEV, PAR0NIUK Кондратенко и другие звездные гости.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @music_platform_ukraine

Премия "Новогодняя музыкальная платформа" проходит ежегодно и определяет самых успешных артистов.

Ранее объявили длинный список участников национального отбора на "Евровидении-2024". Теперь среди 20 исполнителей выберут 10 финалистов.

Напомним, Тина Кароль представила документальный мини-фильм "One Nation Under Love" о закулисье концертов военного времени. В фильме рассказывается, как музыка способна объединять людей в трудные времена, быть опорой и оплотом надежды.

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