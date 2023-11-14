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У Києві відбудеться нагородження головних хітів року

14 листопада 2023 16:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У Києві відбудеться нагородження головних хітів року
Співак GENA VITER. Фото: instagram.com/genaviter_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

24 листопада 2023 року в МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт "Новорічна музична платформа". На заході нагородять найкращі хіти року.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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В цей вечір прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні. На глядачів чекають виступи артистів: Оля Полякова, MONATIK, DISCOMAN, POSITIFF, TAYANNA, GENA VITER, MELOVIN, ALEKSEEV, KADNAY, Іво Бобул, Віталій Козловський, IVAN NAVI, Амадор Лопес, SHUMEI, CHEEV, PARFENIUK, 100Лиця, Максим Бородін, Маша Кондратенко та інші зіркові гості.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @music_platform_ukraine

Премія "Новорічна музична платформа" проходить щороку і визначає найуспішніших артистів.

Раніше оголосили довгий список учасників національного відбору на "Євробачення-2024". Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.

Нагдаємо, Тіна Кароль представила документальний мініфільм "One Nation Under Love" про залаштунки концертів воєнного часу. У фільмі йдеться про те, як музика здатна об'єднувати людей у важкі часи, бути опорою й оплотом надії.

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