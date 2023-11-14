У Києві відбудеться нагородження головних хітів року

Співак GENA VITER. Фото: instagram.com/genaviter_official/

24 листопада 2023 року в МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт "Новорічна музична платформа". На заході нагородять найкращі хіти року.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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В цей вечір прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні. На глядачів чекають виступи артистів: Оля Полякова, MONATIK, DISCOMAN, POSITIFF, TAYANNA, GENA VITER, MELOVIN, ALEKSEEV, KADNAY, Іво Бобул, Віталій Козловський, IVAN NAVI, Амадор Лопес, SHUMEI, CHEEV, PARFENIUK, 100Лиця, Максим Бородін, Маша Кондратенко та інші зіркові гості.

Премія "Новорічна музична платформа" проходить щороку і визначає найуспішніших артистів.

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