У возлюбленной Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов

Актер Роберт Де Ниро и тренер по боевым искусствам Тиффани Чен. Фото: Google

В апреле 79-летний голливудский актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. У оскароносной звезды родилась дочь, которую назвали Джиа Вирджиния Чен Де Ниро. Впрочем, после родов возлюбленная актера столкнулась с проблемами со здоровьем.

Об этом сообщает CBS News.

Читайте также:

Проблемы со здоровьем избранницы звезды

Нынешняя возлюбленная актера, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен, призналась, что после родов у нее развился паралич Белла. Он повреждает мышцы и вызывает обвисание или онемение одной стороны лица. Впрочем, у Тиффани парализовало все лицо.

Тиффани Чен рассказывает о параличе. Скриншот: CBS NEWS

Чен откровенно описала первые симптомы, которые она испытала по возвращении домой из роддома. Женщина испытала необычное ощущение на языке, он постепенно начал покалывать и неметь. С каждым днем состояние Тиффани ухудшалось. Через неделю Чен уже не могла нормально принимать пищу.

"Я пыталась есть. Попробовала положить в рот вилку с едой, но все выпадало. Я не могла есть. А потом я начала невнятно говорить", — шокировала возлюбленная Роберта Де Ниро.

После этого женщина обратилась к специалисту и продолжает интенсивное лечение. Скорее всего, по мнению экспертов, паралич вызвал воспаление и отек лицевого нерва. Медики не исключают и то, что состояние женщины могло ухудшиться из-за вирусной инфекции.

Напомним, ранее мы писали, что полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро. Также мы рассказывали, что скандальная актриса подвергла критике позднее отцовство Аль Пачино и Де Ниро.