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В кругу самых родных: Бейонсе показала, как отгуляла свой 42-й день рождения

12 сентября 2023 09:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В кругу самых родных: Бейонсе показала, как отыграла свой 42-й день рождения
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе недавно отпраздновала свой 42-й день рождения на сцене. Звезда традиционно вышла на цену во время своего мирового тура, а позже устроила "банкет" в семейном кругу.

Фото застолья артистка показала в Instagram.

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Бейонсе в свой день рождения порадовала поклонников грандизонным концертом. Гостью шоу стала легендарная Дайана Росс. Позже артистка собралась с самыми родными на закрытой вечеринке. Мама, папа и муж нежно поздравили певицу. Вечеринка была устроена в серебряной силе, торт, наряды и украшения все выдержано в блестящих цветах.

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе с родителями
Певица Бейонсе с родителями. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

 

День рождения Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
День рождения Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Накануне более 70 000 зрителей на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе были поражены, когда 79-летняя Дайана Росс вышла на сцену в гламурном блестящем черном платье и спела Бейонсе Happy Birthdaу.

На концерте были такие знаменитости, как Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Адель, Зендая, Том Голланд, Кейт Хадсон, Джастин и Хейли Бибер, Крис Рок, Лиззо, Кэти Перри, Кейт Хадсон, Нормани, Меган Маркл, Ким и Хлои Кардашьян и многие других.

Ранее Бейонсе ошеломила нарядом-трансформером от бренда FROLOV.

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