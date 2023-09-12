В кругу самых родных: Бейонсе показала, как отыграла свой 42-й день рождения

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе недавно отпраздновала свой 42-й день рождения на сцене. Звезда традиционно вышла на цену во время своего мирового тура, а позже устроила "банкет" в семейном кругу.

Фото застолья артистка показала в Instagram.

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Нежное поздравление артистки

Бейонсе в свой день рождения порадовала поклонников грандизонным концертом. Гостью шоу стала легендарная Дайана Росс. Позже артистка собралась с самыми родными на закрытой вечеринке. Мама, папа и муж нежно поздравили певицу. Вечеринка была устроена в серебряной силе, торт, наряды и украшения все выдержано в блестящих цветах.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе с родителями. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе с мужем. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

День рождения Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Накануне более 70 000 зрителей на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе были поражены, когда 79-летняя Дайана Росс вышла на сцену в гламурном блестящем черном платье и спела Бейонсе Happy Birthdaу.

На концерте были такие знаменитости, как Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Адель, Зендая, Том Голланд, Кейт Хадсон, Джастин и Хейли Бибер, Крис Рок, Лиззо, Кэти Перри, Кейт Хадсон, Нормани, Меган Маркл, Ким и Хлои Кардашьян и многие других.

Ранее Бейонсе ошеломила нарядом-трансформером от бренда FROLOV.