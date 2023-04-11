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В Ливерпуле стартовала благотворительная инициатива, которая завершится в финале "Евровидения-2023"

11 апреля 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Ливерпуле стартовала благотворительная инициатива, которая завершится в финале "Евровидения-2023"
Логотип и слоган песенного конкурса "Евровидение-2023". Фото: Bdaily
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английском Ливерпуле официально стартовало глобальное движение #HelpUkraineSong, цель которого объединить мир в заключительный день конкурса "Евровидение-2023" в знак солидарности с Украиной во время сбора денег для детей, пострадавших из-за войны.

Об этом сообщает Минкульт.

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По замыслу организаторов, #HelpUkraineSong будет самым большим в мире физическим и цифровым флешмобом. Он пройдет по всей Великобритании во время подготовки к "Евровидению-2023" и в завершающий день конкурса. Неравнодушные люди соберутся вместе, чтобы исполнить песню группы The Beatles With Little Help From My Friends. Это произойдет 13 мая в 12.00 по лондонскому времени или в 14:00 по киевскому времени.

Каждый желающий сможет принять участие в масштабных событиях, происходящих по всей стране, или спеть небольшой компанией, или даже сидя на собственном диване. В преддверии и в день финала конкурса людям предлагается загрузить свою версию песни в любые соцсети с хештегом #HelpUkraineSong. Можно не только петь, танцевать, но и делать пантомимы под нее.

Участники благотворительной инициативы. Фото: Минкульт

"Поддержка нашей культуры имеет экзистенциальное и фундаментальное значение для всех людей в Украине. Мы приветствуем и поддерживаем безоговорочно мощные творческие инициативы, такие как #HelpUkraineSong, объединяющие людей через солидарность с нашей отважной страной, борющейся за ценности свободы в не спровоцированной и демонстрируют сильную международную поддержку, которая так важна для нашего общего успеха", — отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Акция солидарности проходит по инициативе креативной компании Aurora при поддержке Национальных музеев Ливерпуля, War Child, Министерства культуры и информационной политики Украины и Hoshva PR&DGTL.

Напомним, ранее мы писали, во сколько гривен обойдется для украинцев поездка на конкурс "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что монумент группы The Beatles в английском Ливерпуле одели в вышитые сорочки ради важной съемки.

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