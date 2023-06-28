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В Лондоне начался суд над оскароносным Кевином Спейси о домогательствах над четырьмя мужчинами

28 июня 2023 16:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В Лондоне начался суд над оскароносным Кевином Спейси о домогательствах над четырьмя мужчинами
Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В королевском суде в Лондоне прошло первое ознакомительное судебное заседание в рамках процесса над голливудским актером Кевином Спейси по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. Процесс продлится четыре недели.

Об этом пишет BBC.

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Не признает себя виновным

Сегодня голливудский актер прибыл в суд среди своих адвокатов. Спейси обвиняют по 12 эпизодам разной степени тяжести сексуальных домагательств, непристойного поведения сексуального характера и сексуального насилия в период с 2001 по 2013 годы в Лондоне. Всем жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Это означает, что к моменту давнейшего эпизода кто-то из них мог быть еще несовершеннолетним.

Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.

Это третье уголовное дело против Кевина Спейси. Первые два актер сумел выиграть.

Кевин Спейси — двукратный обладатель премии "Оскар". В его фильмографии так картины как "Семь", "Секреты Лос-Анджелеса", "Красота по-американски" и "Малыш на драйве", а также в сериале Netflix "Карточный домик".

Напомним, с французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам, как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловал ее.

Ранее стало известно, что после обвинений фанаток в адрес немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна против него возбудили уголовное дело. По данным западных СМИ, музыканта подозревают в изнасиловании.

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