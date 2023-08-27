В сети появились фото со свадьбы мамы Майли Сайрус на берегу океана
Мать Майли Сайрус Тиш Сайрус стала женой звезды "Побег из тюрьмы" Доминика Перселла. В сети появились фото их роскошной свадьбы.
Фото в своем Instagram опубликовал журнал Vogue Weddings.
Романтическая свадьба мамы звезды
Тиш Сайрус впервые связались с актером "Побег из тюрьмы" через социальные сети. И уже в этом году пара сыграла свадьбу во время закрытой церемонии в Малибу, штат Калифорния.
"Написала ему в личные, а остальное уже история", — рассказала Тиш.
В прошлом году они обручились на День благодарения.
"Доминик вместе с Майли все спланировали. Они знали, что мы все будем вместе как семья, и думали, что это будет идеальное время!" — вспоминает помолвку Тиш.
В Instagram в апреле она опубликовала изображение своего кольца с изумрудом:
"Тысячу раз… ДА", — подписала она фото.
"Это как будто впервые, что очень подходит моей маме, которая так молода душой. С тех пор как они встретились, время для них пошло вспять", — прокомментировала свадьбу Майли Сайрус.
Тиш и Доминик начали встречаться в июле 2022 года — всего через три месяца после того, как она рассталась с отцом-суперзвездой Майли Билли Рэем Сайрусом, который сейчас помолвлен с певицей Firerose.
Тиш и ее бывший муж Билли Рэй поженились в 1993 году и дважды расставались, прежде чем наконец-то развестись в 2022 году. Тиш подала на развод с Билли Рэем, ссылаясь на непримиримые разногласия.
У бывших супругов пятеро детей. Помимо мегазвезды Майли, Трейс и Бренди, они также воспитывают 28-летнего Брейсона и 23-летнюю Ноа.
Перселл был женат на Ребекке Уильямсон с 1998 года до их развода в 2008 году.
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