В сети появились фото со свадьбы мамы Майли Сайрус на берегу океана

Актер Доминик Персел с Тиш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Мать Майли Сайрус Тиш Сайрус стала женой звезды "Побег из тюрьмы" Доминика Перселла. В сети появились фото их роскошной свадьбы.

Фото в своем Instagram опубликовал журнал Vogue Weddings.

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Тиш Сайрус впервые связались с актером "Побег из тюрьмы" через социальные сети. И уже в этом году пара сыграла свадьбу во время закрытой церемонии в Малибу, штат Калифорния.

"Написала ему в личные, а остальное уже история", — рассказала Тиш.

В прошлом году они обручились на День благодарения.

"Доминик вместе с Майли все спланировали. Они знали, что мы все будем вместе как семья, и думали, что это будет идеальное время!" — вспоминает помолвку Тиш.

В Instagram в апреле она опубликовала изображение своего кольца с изумрудом:

"Тысячу раз… ДА", — подписала она фото.

Актер Доминик Персел с Тиш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Актер Доминик Персел с Тиш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Актер Доминик Персел с Тиш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

Тиш Сайрус. Фото: instagram.com/vogueweddings/

"Это как будто впервые, что очень подходит моей маме, которая так молода душой. С тех пор как они встретились, время для них пошло вспять", — прокомментировала свадьбу Майли Сайрус.

Тиш и Доминик начали встречаться в июле 2022 года — всего через три месяца после того, как она рассталась с отцом-суперзвездой Майли Билли Рэем Сайрусом, который сейчас помолвлен с певицей Firerose.

Тиш и ее бывший муж Билли Рэй поженились в 1993 году и дважды расставались, прежде чем наконец-то развестись в 2022 году. Тиш подала на развод с Билли Рэем, ссылаясь на непримиримые разногласия.

У бывших супругов пятеро детей. Помимо мегазвезды Майли, Трейс и Бренди, они также воспитывают 28-летнего Брейсона и 23-летнюю Ноа.

Перселл был женат на Ребекке Уильямсон с 1998 года до их развода в 2008 году.

Напомним, Джамала с мужем посетила большую крымскотатарскую свадьбу.

Ранее дочь Эминема отдалилась от жениха.