В сети появились первые фото Анджелины Джоли в роли легендарной оперной певицы

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolie_fan.9167/

В сети появились первые кадры из нового фильма режиссера Пабло Ларраина, главную роль в котором сыграет Анджелина Джоли. В картине, основанной на реальных событиях, "Мария", актриса предстанет в образе легендарной оперной певицы Марии Каллас.

Об этом пишет Deadline.

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В основе сюжета фильма лежит история трагической жизни величайшей оперной певицы XX века и последние дни ее жизни в Париже 1970-х годов. Съемки проходили в течение восьми недель в Париже, Греции, Будапеште и Милане.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/letterboxd/

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/letterboxd/

"Я невероятно рад началу съемок фильма "Мария", который, как я надеюсь, расскажет о прекрасной жизни и творчестве Марии Каллас зрителям всего мира благодаря замечательному сценарию Стивена Найта, работе всего актерского состава и съемочной группы и особенно блестящей работе и необычной подготовке Анджелины", — рассказал режиссер.

Костюмы Анджелины Джоли в фильме созданы на основе одежды, которую носила Каллас. Перед началом съемок команда провела консультации с зоозащитными организациями по использованию старинных меховых изделий. Было принято решение не использовать новый мех.

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