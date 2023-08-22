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В сети появилось забавное видео пения Райана Гослинга на съемках "Барби"

22 августа 2023 14:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В сети появилось забавное видео пения Райана Гослинга на съемках "Барби"
Актриса Райан Гослинг. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Компания Atlantic Records выпустила эксклюзивную композицию "I'm Just Ken", появившейся в хитовом фильме "Барби". Райан Гослинг поет в фильме песню, написанную Эндрю Ваяттом и Марком Ронсоном.

Об этом пишет americansongwriter.com.

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Мощный вокал Райана Гослинга

Видео "I'm Just Ken' Exclusive" демонстрирует кадры, которые раньше не видели. На видео режиссер Грета Гервиг и Марк Ронсон, работавший композитором над фильмом. Фанаты, посмотрев видео, бросились делиться своими мыслями.

 

"Я бы просмотрел целый документальный фильм о создании этого фильма, все ляпы, все сцены, все", — написал один из пользователей YouTube.

"Райан и Грета исполнили первую в истории песню Кена в фильме о Барби. Кены, которые едут в бой на игрушечных лошадях, — это весело!", — написал другой.

Песня собрала 75 миллионов просмотров по всему миру. Песня также заняла 5 место в чарте Billboard Hot Rock & Alternative Songs и стала дебютом Райана Гослинга в чарте Billboard Hot 100.

Во время разговора с Vanity Fair Ронсон обсудил исполнение Гослингом песни "I'm Just Ken".

"Он действительно понял, что это не должно быть смешным или пародийным. Но очевидно, что эта песня иногда смешит. Так что он был поистине потрясающтм, и когда он начал брать высокие ноты, я подумал, что у этого парня мощный вокал!", — сказал Марк Ронсон.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с "Барби" Марго Робби.

Ранее Камалия покорила Италию песней, которая могла бы стать саундтреком для "Барби".

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