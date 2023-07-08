В сети появилось видео избиения Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс на днях попала в скандальную ситуацию. Звезда получила пощечену от охранника известного спортсмена, а теперь в сети появилось видео инцидента.

Видео опубликовал портал TMZ.

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На видео певицу Бритни Спирс бьет по лицу начальник службы безопасности клуба NBA, сопровождавший баскетболиста Виктора Вембаньяму. Инцидент произошел в холле одного из заведений Лос-Анджелеса.

Спортсмен шел внутрь, когда его увидела Спирс. Певица попыталась поздороваться со спортсменом и сфотографироваться с ним. Однако как только она подошла к баскетболисту, ее оттолкнул его охранник и ударил по лицу на глазах у толпы.

Спирс уже подала иск в полицию против секьюрити Виктора Вембаньями.

Муж певицы Сэм Асгари так же прокомментировал инцидент.

"Я против насилия в любом проявлении, за исключением самозащиты или защиты того, кто слабее. Но защита любой женщины, особенно моей жены, не подлежит дискуссии. Я считаю свою реакцию сдержанной, учитывая произошедшее и я надеюсь, что мужчина, о котором идет речь, усвоит урок и изменит свое пренебрежение к женщинам. Спасибо за поддержку", — прокомментировал Асгари.

Также супруг артистки добавил, что его жена за 25 лет своей успешной карьеры ни разу не обидела поклонника.

Напомним, муж артистки Сэм Асгари поздравил ее с первой годовщиной брака.

Ранее Бритни Спирс порадовала фанатов очередным видео, на котором демонстрирует фигуру и хорошее настроение. Артистка позировала в океанских волнах в желтом бикини.