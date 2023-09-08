Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В сети появился рекламный ролик, за который Джонни Депп получил рекордные 20 миллионов arrow

В сети появился рекламный ролик, за который Джонни Депп получил рекордные 20 миллионов

8 сентября 2023 11:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В сети появился рекламный ролик, за который Джонни Депп получил рекордные 20 миллионов
Актер Джонни Деппп. Фото: instagram.com/johnnydepp/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Джонни Депп снова стал лицом известной марки парфюма. Звезда впервые сотрудничал с брендом в 2015 году.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Контракт стоимостью 20 миллионов

60-летний Джонни Депп снялся в новом рекламном ролике The Call Of The Blazing Sun аромата Dior Sauvage. Видео появилось в сети. Стоимость рекламного контракта Деппа составила 20 миллионов долларов.

 

"Когда Депп был в центре внимания из-за громкого судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд в прошлом году, Dior не отказался от сотрудничества с ним, даже несмотря на давление со стороны общественности. Актер стал лицом линейки ароматов Sauvage с момента ее запуска в 2015 году", — заявили в Dior ранее.

Рекордные продажи первого парфюма

В свое время актер Роберт Паттинсон был лицом парфюма Dior Homme, а Брэд Питт рекламировал туалетную воду Chanel No. 5. Звезда "Бойцовского клуба" получила за это семь миллионов долларов.

 

После громкого судебного процесса между Эмбер Херд и Джонни Деппом парфюм Dior, рекламировавшийся ранее Деппом, Sauvage, попал в топ-продаж бренда.

Ранее Анджелина Джоли запустила свой модный бренд.

Напомним, Джонни Депп перед собственным концертом потерял сознание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз