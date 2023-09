В сети появился рекламный ролик, за который Джонни Депп получил рекордные 20 миллионов

Актер Джонни Деппп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Актер Джонни Депп снова стал лицом известной марки парфюма. Звезда впервые сотрудничал с брендом в 2015 году.

Об этом пишет Daily Mail.

Контракт стоимостью 20 миллионов

60-летний Джонни Депп снялся в новом рекламном ролике The Call Of The Blazing Sun аромата Dior Sauvage. Видео появилось в сети. Стоимость рекламного контракта Деппа составила 20 миллионов долларов.

"Когда Депп был в центре внимания из-за громкого судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд в прошлом году, Dior не отказался от сотрудничества с ним, даже несмотря на давление со стороны общественности. Актер стал лицом линейки ароматов Sauvage с момента ее запуска в 2015 году", — заявили в Dior ранее.

Рекордные продажи первого парфюма

В свое время актер Роберт Паттинсон был лицом парфюма Dior Homme, а Брэд Питт рекламировал туалетную воду Chanel No. 5. Звезда "Бойцовского клуба" получила за это семь миллионов долларов.

После громкого судебного процесса между Эмбер Херд и Джонни Деппом парфюм Dior, рекламировавшийся ранее Деппом, Sauvage, попал в топ-продаж бренда.

