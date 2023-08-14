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В сети появился трейлер фильма-доказательства российских военных преступлений в Буче

14 августа 2023 17:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В сети появился трейлер фильма-доказательства российских военных преступлений в Буче
В фильме зафиксированы показания местных жителей населенных пунктов, переживших оккупацию. Фото: facebook.com/tro.media.news
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

15 августа состоится премьера документального фильма "По ту сторону мира". Документальная лента, создана на основе съемок, проводимых на территории Бучанского района Киевской области с февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения, в местах ведения боевых действий.

Об этом говорится на странице ТРО МЕДИА в Facebook.

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"По другую сторону мира" — доказательство российских военных преступлений для международного трибунала. Лента выйдет на ресурсах ТРО МЕДИА на украинском и английском языках.

 

Недавно в сети появился трейлер документального фильма "По ту сторону мира". В фильме зафиксированы последствия военных преступлений рашистов, отражена история украинского сопротивления в выразительных свидетельствах местных жителей населенных пунктов, переживших оккупацию, проникновенные сюжеты и личности героев современной Украины.

Авторы проекта — Служба связей с общественностью Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины при содействии Государственного предприятия "Крымский Дом".

Документирование событий и свидетельств, о которых идет речь в ленте, и реализацию основного замысла фильма было осуществлено командой "ТРО Медиа", которую возглавляет полковник Алексей Дмитрашковский, начальник службы по связям с общественностью Командование Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, Маша Ефросинина прокомментировала 500-й день полномасштабной войны.

Ранее певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все будет хорошо. На бис". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.

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