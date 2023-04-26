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У самой известной звезды турецких сериалов Ханде Эрчел произошло горе

26 апреля 2023 15:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У самой известной звезды турецких сериалов Ханде Эрчел произошло горе
Турецкая актриса Ханде Эрчел. Фото: Instagram/handemiyy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

У самой популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел произошло горе. У 29-летней звезды сериала "Постучись в мою дверь" умер дедушка по линии отца.

Об этом актриса сообщила в своих Instastories.

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На страницу Эрчел только в Instagram подписаны более 30 млн пользователей. Им она рассказала о горе в семье. 82-летний Метин Эрчел долго боролся с онкологией и скончался в больнице города Бандирма.

В память о нем Эрчел опубликовала архивные фото: на снимках Метин изображен с женой (бабушкой актрисы). Также Ханде показала, как ее дедушка выглядел в молодости.

Это не первая смерть в звездной семье от рака. В 2019 году от онкологии скончалась мать Ханде, а совсем недавно рак диагностировали ее маленькой племяннице.

Архивные фото дедушки актрисы Ханде Эрчел. Скриншот: Instastories/handemiyy
Одно из последних фото дедушки актрисы Ханде Эрчелл. Скриншот: Instastories/handemiyy

Напомним, ранее мы писали, что 20-летний поклонник американской певицы Тейлор Свифт погиб, когда возвращался после ее концерта домой. Также мы рассказывали, что скончался известный американский кантри-певец Кит Гаттис, который был автором песен многих лауреатов "Грэмми".

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