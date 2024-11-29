Владимир Дантес намекнул на P. Diddy в украинском шоу-бизнесе

Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Певец Владимир Дантес провел параллель между скандалом с американским рэпером P. Diddy и украинским шоу-бизнесом. Исполнитель намекнул, кто из отечественных артистов мог бы иметь подобную "славу".

Об этом исполнитель заговорил в подкасте "СучЦукрМуз".

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Исполнитель вспомнил о нашумевшем скандале с американским рэпером, обвиняемым в сексуальных преступлениях и домогательствах. Дантес намекнул, что и в украинском шоу-бизнесе есть подобные случаи.

Певец не стал напрямую называть имя "украинского P. Diddy", однако из его намеков стало понятно, что он подразумевает ректора Киевского национального университета культуры и искусств, певца Михаила Поплавского.

"У нас есть свой P. Diddy. Вон "кулек" (университет культуры — Ред.), молодой орел. P. Diddy ему прикуривал, я бы так сказал", — высказался Дантес.

Михаил Поплавский. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Однако, по мнению исполнителя, пока в Украине такие громкие дела, даже если появляются в инфопространстве, не имеют своего продолжения в судебном поле.

"У нас нет таких расследований. Я бы на это посмотрел. У нас не копают эту историю. У нас очень быстро все заканчивается. Если у нас что-то разглашается, например, поймали какого-то коррупционера, то потом о нем забывают", — сказал Дантес.

Отметим, что Михаил Поплавский неоднократно попадал в скандалы из-за своего отношения к женщинам и сексистских высказываний. Во время разговора с учениками ректор КНУКИМ назвал студенток "телками".

Кроме того, исполнителя часто критикуют за чрезмерную сексуализацию женщин в его клипах, в которых, кстати, снимаются и студентки вуза, а также провокационное поведение.

Напомним, в день рождения Поплавского мы рассказали неожиданные факты из его жизни.

Также ранее Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.