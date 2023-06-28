В Netflix определились, будут ли они продолжать сотрудничество с Меган Маркл и Гарри
После того, как стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри, начали распространяться слухи, что Netflix также планирует расторгнуть контракт с герцогиней и герцом Сассекским. На разговоры оперативно отреагировал представитель продюсерской компании и провайдера медийных услуг.
Об этом сообщает издание People.
Комментарий от Netflix
Представитель компании заявил, что сейчас звездная пара работает над несколькими проектами вместе со стриминговым сервисом.
"Мы ценим наше партнерство с Archewell Productions (компания Меган и Гарри. — Ред.). Сериал "Гарри и Меган" стал самым масштабным документальным дебютом Netflix, и мы продолжим совместную работу над рядом проектов, включая будущий документальный сериал Heart of Invictus", — говорится в заявлении.
Меган и Гарри подписали пятилетний контракт с Netflix на 100 млн долларов. За почти три года вышло лишь документальный сераил "Гарри и Меган", в котором они рассказали о жизни в королевской семье, психологических травмах герцога Сассексого, конфликтах с родственниками и таблоидами.
Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл отказали в патенте выходящего на Spotify подкаста. Также мы рассказывали, что полиция рассказала правду о преследовании папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.