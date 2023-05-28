В Нью-Йорке продают таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт: какая сумма заявлена

Певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift

В Нью-Йорке (США) выставили на продажу таунхаус, в котором жила американская певица Тейлор Свифт. Чтобы стать владельцем элитного жилья, потенциальным покупателям следует подготовить кругленькую сумму.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности

Таунхаус в районе Вест-Виллидж обладательница премии "Грэмми" арендовала в 2016 году. В доме с четырьмя спальнями площадью 510 квадратных метров она прожила больше года. Именно там артистка написала немало своих песен. Среди них и хит Cornelia Street, вошедший в ее альбом Lover. "Я снимаю помещение на улице Корнелия", — поется в композиции.

Таунхаус, принадлежащий итальянскому инвестору, был зарегистрирован риелтором Corcoran Group Лоренсом Карти в начале этого месяца. Он был выставлен на аренду за 45 тысяч долларов в месяц и дополнительные 5 тысяч долларов, если арендатор хотел, чтобы его обставили.

Теперь же итальянец хочет продать его за 17 млн 995 тысяч долларов. Помимо факта, что в таунхаусе жила Свифт, потенциального покупателя ждет крытый бассейн и терраса на крыше с видом на центр мегаполиса.

Таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт. Фото: TMZ

Таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что в Нью-Йорке выставили на продажу особняк Миранды из фильма "Дьявол носит Prada". Также мы рассказывали, что в Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт.