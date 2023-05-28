Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Нью-Йорке продают таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт: какая сумма заявлена arrow

В Нью-Йорке продают таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт: какая сумма заявлена

28 мая 2023 18:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Нью-Йорке продают таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт: какая сумма заявлена
Певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Нью-Йорке (США) выставили на продажу таунхаус, в котором жила американская певица Тейлор Свифт. Чтобы стать владельцем элитного жилья, потенциальным покупателям следует подготовить кругленькую сумму.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Подробности

Таунхаус в районе Вест-Виллидж обладательница премии "Грэмми" арендовала в 2016 году. В доме с четырьмя спальнями площадью 510 квадратных метров она прожила больше года. Именно там артистка написала немало своих песен. Среди них и хит Cornelia Street, вошедший в ее альбом Lover. "Я снимаю помещение на улице Корнелия", — поется в композиции.

Таунхаус, принадлежащий итальянскому инвестору, был зарегистрирован риелтором Corcoran Group Лоренсом Карти в начале этого месяца. Он был выставлен на аренду за 45 тысяч долларов в месяц и дополнительные 5 тысяч долларов, если арендатор хотел, чтобы его обставили.

Теперь же итальянец хочет продать его за 17 млн 995 тысяч долларов. Помимо факта, что в таунхаусе жила Свифт, потенциального покупателя ждет крытый бассейн и терраса на крыше с видом на центр мегаполиса.

Таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт. Фото: TMZ
Таунхаус, в котором жила Тейлор Свифт. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что в Нью-Йорке выставили на продажу особняк Миранды из фильма "Дьявол носит Prada". Также мы рассказывали, что в Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас