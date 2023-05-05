У Нью-Йорку виставили на продаж маєток Міранди з фільму "Диявол носить Prada"
У Нью-Йорку (США) виставили на продаж таунхаус, в якому жила героїня Міранда Прістлі в фільмі "Диявол носить Prada". Охочому придбати елітну нерухомість доведеться викласти кругленьку суму.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
За скільки продають маєток
Будинок Міранди Прістлі, яку на кіноекранах зіграла акторка Меріл Стріп, розташований у Верхньому Іст-Сайді Нью-Йорка. Його ціна — 27.5 мільйонів доларів.
Таунхаус із семи спальнями був спроєктований Стенфордом Уайтом 1906 року та може похвалитися незвичайною лоджією на другому поверсі, а також діючими камінами по всій території. Будинок включає підвал, який веде до саду та баскетбольний мінікорт на даху. Серед відомих сусідів — феміністка Глорія Стейнем, яка живе навпроти.
Інші визначні особливості будинку включають простору білу кухню з блакитною оббивкою та світильники в особливому відтінку синього. Капітальний ремонт маєтку був зроблений 2005 року напередодні зйомок фільму.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Бред Пітт продав будинок, в якому жив з колишніми дружинами, Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон. Також ми розповідали, що в Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт.