У Нью-Йорку виставили на продаж маєток Міранди з фільму "Диявол носить Prada"

Фрагмент з фільму "Диявол носить Prada". Фото: BARRY WETCHER/20TH CENTURY

У Нью-Йорку (США) виставили на продаж таунхаус, в якому жила героїня Міранда Прістлі в фільмі "Диявол носить Prada". Охочому придбати елітну нерухомість доведеться викласти кругленьку суму.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Будинок Міранди Прістлі, яку на кіноекранах зіграла акторка Меріл Стріп, розташований у Верхньому Іст-Сайді Нью-Йорка. Його ціна — 27.5 мільйонів доларів.

Будинок з фільму "Диявол носить Prada" в Нью-Йорку (США). Фото: Daily Mail

Таунхаус із семи спальнями був спроєктований Стенфордом Уайтом 1906 року та може похвалитися незвичайною лоджією на другому поверсі, а також діючими камінами по всій території. Будинок включає підвал, який веде до саду та баскетбольний мінікорт на даху. Серед відомих сусідів — феміністка Глорія Стейнем, яка живе навпроти.

Будинок з фільму "Диявол носить Prada" в Нью-Йорку (США). Фото: Daily Mail

Будинок з фільму "Диявол носить Prada" в Нью-Йорку (США). Фото: Daily Mail

Інші визначні особливості будинку включають простору білу кухню з блакитною оббивкою та світильники в особливому відтінку синього. Капітальний ремонт маєтку був зроблений 2005 року напередодні зйомок фільму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Бред Пітт продав будинок, в якому жив з колишніми дружинами, Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон. Також ми розповідали, що в Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт.