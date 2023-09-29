В Нью-Йорке продали особняк Миранды из фильма "Дьявол носит Prada"

Фото из фильма "Дьявол носит Prada". Фото: Google

В Нью-Йорке (США) продали таунхаус, в котором жила героиня Миранда Пристли в фильме "Дьявол носит Prada". За элитную недвижимость владельцы получили чуть меньшую сумму, чем рассчитывали.

Об этом сообщает издание Mansions Global.

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Дом на Манхеттене с семью спальнями выставили на продажу в мае. Его начальная цена составляла 27,5 млн долларов, но новый владелец, имя которого не разглашается, заплатил на миллион меньше. Единственное, что известно, покупатель искал таунхаус именно в этом районе Нью-Йорка последние полтора года.

Ранее здание принадлежало основателю хедж-фонда Scoggin Capital Management Крэйгу Эффрону и его жене Керин. В 2003 году супруги заплатили за таунхаус 8,8 млн долларов.

В 2006-м дом появился на киноэкране. В нем, согласно сюжету фильма "Дьявол носит Prada", жила главный редактор модного журнала Runway Миранда Пристли, которую сыграла трехкратная лауреатка премии "Оскар", американская актриса Мерил Стрип.

Актриса Мерил Стрип в фильме "Дьявол носит Prada". Фото: 20thCentFox/Everett Collection

Таунхаус с семью спальнями был спроектирован Стэнфордом Уайтом в 1906 году и может похвастаться необычной лоджией на втором этаже, а также действующими каминами по всей территории. Дом включает подвал, ведущий в сад и баскетбольный миникорт на крыше. Среди известных соседей — живущая напротив феминистка Глория Стейнем.

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