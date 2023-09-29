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В Нью-Йорке продали особняк Миранды из фильма "Дьявол носит Prada"

29 сентября 2023 09:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Нью-Йорке продали особняк Миранды из фильма "Дьявол носит Prada"
Фото из фильма "Дьявол носит Prada". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Нью-Йорке (США) продали таунхаус, в котором жила героиня Миранда Пристли в фильме "Дьявол носит Prada". За элитную недвижимость владельцы получили чуть меньшую сумму, чем рассчитывали.

Об этом сообщает издание Mansions Global.

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Дом на Манхеттене с семью спальнями выставили на продажу в мае. Его начальная цена составляла 27,5 млн долларов, но новый владелец, имя которого не разглашается, заплатил на миллион меньше. Единственное, что известно, покупатель искал таунхаус именно в этом районе Нью-Йорка последние полтора года.

Ранее здание принадлежало основателю хедж-фонда Scoggin Capital Management Крэйгу Эффрону и его жене Керин. В 2003 году супруги заплатили за таунхаус 8,8 млн долларов.

В 2006-м дом появился на киноэкране. В нем, согласно сюжету фильма "Дьявол носит Prada", жила главный редактор модного журнала Runway Миранда Пристли, которую сыграла трехкратная лауреатка премии "Оскар", американская актриса Мерил Стрип.

Мерил Стрип
Актриса Мерил Стрип в фильме "Дьявол носит Prada". Фото: 20thCentFox/Everett Collection

Таунхаус с семью спальнями был спроектирован Стэнфордом Уайтом в 1906 году и может похвастаться необычной лоджией на втором этаже, а также действующими каминами по всей территории. Дом включает подвал, ведущий в сад и баскетбольный миникорт на крыше. Среди известных соседей — живущая напротив феминистка Глория Стейнем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что голливудский актер Джордж Клуни продает виллу в Италии, которой владеет 21 год. Также мы рассказывали, что американский актер Крис Пратт и его супруга Кэтрин Шварценеггер выставили на продажу свой роскошный дом.

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