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Угода на 100 млн доларів: Джордж Клуні продає віллу в Італії, якою володіє 21 рік

24 вересня 2023 09:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Угода на 100 млн доларів: Джордж Клуні продає віллу в Італії, якою володіє 21 рік
Американський актор Джордж Клуні. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Джордж Клуні продає відому віллу на озері Комо, якою він володіє понад 21 рік. Цей регіон грає велику роль в життя зірки — саме тут він зустрів свою дружину Амаль Клуні.

Про продаж елітної нерухомості повідомляє видання People.

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Італійський агент з нерухомості Ясемін Байсал з Engel & Volkers у Комо повідомив, що, попри попередні чутки про продаж вілли Oleandra, цього разу це правда. За його інформацією, цією справою займаться престижне міланська агенція. 

"Потрібно сказати, що Клуні не тільки хороший актор. Він також надзвичайно проникливий інвестор, враховуючи, що він купив віллу за 10 мільйонів євро", — пише видання.

Пізніше Клуні придбав сусідню нерухомість, зробивши її одним із найбільших приватних будинків у цьому районі. За даними видання The Wall Street Journal, 2022 року вартість 25-кімнатної вілли оцінювалася у понад 100 мільйонів доларів. 

Вілла Джорджа Клуні
Вілла Джорджа Клуні в Італії. Фото: Google

Протягом багатьох років Джордж приймав на віллі багатьох друзів знаменитостей. Так, наприклад,  2004 року на віллі побував акторський склад фільму "Дванадцять друзів Оушена", в якому знявся Клуні.

2010-го там одружилися актори Емілі Блант і Джон Кразінські. А 2018 року американська акторка Дженніфер Еністон зупинилася в цьому будинку під час зйомок комедії "Таємниче вбивство". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Кріс Пратт і його дружина Кетрін Шварценеггер виставили на продаж свій розкішний будинок. Також ми розповідали, скільки чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин, заробляє на нерухомості.

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