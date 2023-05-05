В Нью-Йорке выставили на продажу особняк Миранды из фильма "Дьявол носит Prada"

Фрагмент из фильма "Дьявол носит Prada". Фото: BARRY WETCHER/20TH CENTURY

В Нью-Йорке (США) выставили на продажу таунхаус, в котором жила героиня Миранда Пристли в фильме "Дьявол носит Prada". Желающему приобрести элитную недвижимость придется выложить кругленькую сумму.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Дом Миранды Пристли, которую на киноэкранах сыграла актриса Мерил Стрип, расположен в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка. Его цена — 27.5 миллионов долларов.

Дом из фильма "Дьявол носит Prada" в Нью-Йорке (США). Фото: Daily Mail

Таунхаус с семью спальнями был спроектирован Стэнфордом Уайтом в 1906 году и может похвастаться необычной лоджией на втором этаже, а также действующими каминами по всей территории. Дом включает подвал, ведущий в сад и баскетбольный мини-корт на крыше. Среди известных соседей — живущая напротив феминистка Глория Стейнем.

Дом из фильма "Дьявол носит Prada" в Нью-Йорке (США). Фото: Daily Mail

Дом из фильма "Дьявол носит Prada" в Нью-Йорке (США). Фото: Daily Mail

Другие достопримечательности включают в себя просторную белую кухню с голубой обивкой и светильники в особом оттенке синего. Капитальный ремонт имения был сделан в 2005 году накануне съемок фильма.

Напомним, ранее мы писали, что американский актер Брэд Питт продал дом, в котором жил с бывшими супругами, Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Также мы рассказывали, что в Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт.