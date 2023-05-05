В Нью-Йорке выставили на продажу особняк Миранды из фильма "Дьявол носит Prada"
В Нью-Йорке (США) выставили на продажу таунхаус, в котором жила героиня Миранда Пристли в фильме "Дьявол носит Prada". Желающему приобрести элитную недвижимость придется выложить кругленькую сумму.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
За сколько продают особняк
Дом Миранды Пристли, которую на киноэкранах сыграла актриса Мерил Стрип, расположен в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка. Его цена — 27.5 миллионов долларов.
Таунхаус с семью спальнями был спроектирован Стэнфордом Уайтом в 1906 году и может похвастаться необычной лоджией на втором этаже, а также действующими каминами по всей территории. Дом включает подвал, ведущий в сад и баскетбольный мини-корт на крыше. Среди известных соседей — живущая напротив феминистка Глория Стейнем.
Другие достопримечательности включают в себя просторную белую кухню с голубой обивкой и светильники в особом оттенке синего. Капитальный ремонт имения был сделан в 2005 году накануне съемок фильма.
Напомним, ранее мы писали, что американский актер Брэд Питт продал дом, в котором жил с бывшими супругами, Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Также мы рассказывали, что в Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт.