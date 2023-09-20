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"У него была вся власть": стало известно, чем закончился развод Кевина Костнера

20 сентября 2023 13:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"У него была вся власть": стало известно, чем закончился развод Кевина Костнера
Актер Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер. Фото: instagram.com/people/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кристин Баумгартнер уладила бракоразводный процесс с Кевином Костнером. Пара наконец-то пришла к договоренности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Друзья Кристин рассказали, что она устала от "войны" с бывшим мужем. К тому же, если бы она не пошла на его условия, то должна была заплатить ему больше миллиона долларов.

"У Кристин на самом деле не было другого выбора, как согласиться, поскольку у Кевина была вся власть. Если бы она продолжала сражаться, то рисковала бы потерять все. Кристин сказала, как есть, так есть. Чтобы не бегать по судам и не иметь бессонных ночей. Она сказала, что для детей это победа, потому что ни один ребенок не хочет проходить через это. Она была тем, кто с самого сначала хотел решить вопрос вне суда. Она никогда не хотела этого цирка. Это был настоящий кошмар, и теперь она просто хочет двигаться дальше, начать все заново и превратить свое новое жилье в дом", — говорит источник из окружения Кристин.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ET Canada (@etcanada)

68-летний актер и его 49-летняя жена были вовлечены в многомесячную судебную войну, которая неожиданно завершилась после того, как стало известно, что Баумгартнер должна была оплатить более 400 000 долларов судебных издержек.

В совместном заявлении Костнера и Баумгартнер, предоставленном DailyMail.com, говорится: "Кевин и Кристин Костнер пришли к мирному и взаимно согласованному решению всех вопросов, касающихся их бракоразводного процесса".

Напомним, суд назначил Кевину Костнеру новую сумму алиментов.

Ранее экс-супругу Костнера, требующую от него деньги, увидели с дорогой сумочкой.

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