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В новой песне Тины Кароль о любви заметили плагиат

27 октября 2023 12:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Украинцы обвинили Тину Кароль в плагиате — похоже на Лободу и Лорак
Известная артистка Тина Кароль в клипе на песню "Ангели все знають". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица Тина Кароль представила новую песню, которую она посвятила любви. Популярная артистка показала новую обложку, за которую получила критику от подписчиков социальной сети Instagram, где похвасталась красивым макияжем.

Соответствующую публикацию Тина Кароль разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Публикация артистки

Украинская исполнительница Тина Кароль представила новый трек под названием "Не Святі". Обложкой этой песни известная артистка выбрала саму себя с ярким макияжем. По словам певицы, эта песня была написана из обычных жизненных историй.

К тому же, Тина Кароль отметила, что многие люди указывают на снижение уровня рождаемости. Потому она предложила исправить эту ситуацию под ее новую песню, которую она посвятила любви.

"Романтические и страстные истории жизни легли в строки этой песни. Кто-то говорит, что упала рождаемость, исправляем это под этот саундтрек любви", — подписала свою публикацию Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Премьера новой песни Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков

Эта песня сразу получила немало комментариев, в которых подписчики певицы начали высказывать свое мнение. В частности, они обратили внимание на обложку этого саундтрека, отметив, что она напоминает альбом других известных певиц.

  • Ждем от вас примера в улучшении демографии! А песня очень хорошая, дает толчок жить, любить и веру в то, что все будет хорошо, вопреки всему! Мы ждали такую Тину, очень ждали!
  • Тина, что за инструмент играет на заднем плане? Это разрыв! Пожалуйста, выпускайте больше таких песен, это ваша стихия!! С премьерой!
  • Обложка Лорак крайнего альбома
  • Похоже на обложку последнего альбома Лободы
  • Лорак сидит икает где-то в углу
  • Напоминает обложку Лорак, последний альбом
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Тины Кароль

Недавно украинская артистка анонсировала премьеру новой песни под названием "Не Святі". Она поделилась снимками, на которых предстала перед камерой в коротком платье черного цвета с серебристой вставкой в районе груди.

Публикация со страницы Тины Кароль
Анонсирование премьеры новой песни "Не Святі". Фото: скриншот из Instagram

26 октября Тина Кароль уже выпустила эту песню, набравшую десять тысяч просмотров. Кто знает, может певица таким образом намекает, что снова влюблена, посмотрим.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль показала себя на митинге в Польше.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль назвала свои места силы.

Также мы сообщали о том, что звезда Тина Кароль объяснила, почему она раньше не выпускала песни на украинском языке.

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