Тіну Кароль звинуватили у надмірному патріотизмі — українці не стрималися

Українська співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Співачка і народна артистка України Тіна Кароль висловилася про повномасштабну війну. Відома виконавиця поділилася кадрами з Польщі, де вона виходила на мітинг проти російської агресії, і розповіла про те, як українці борються задля перемоги.

Відповідні кадри з’явилися на офіційній сторінці Тіни Кароль в Instagram.

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Публікація співачки

Тіна Кароль показала відео, на якому її можна побачити серед натовпу в Польщі. На кадрах співачка каже, що Україна — незалежна, і закликає людей об’єднуватися. Потім можна побачити, як Тіна Кароль показує мітинг у Польщі та момент, де вона йде на ньому з прапором України.

Під відео артистка висловилася про 600 днів війни, за які змінився кожен українець. Вона зазначила, що український народ зміг довести всьому світові, що він є згуртованою нацією, і вшанувала пам’ять всіх захисників і захисниць, які стали жертвами російської агресії.

"600 днів болю та втрат… І щоденна безмежна віра і боротьба задля української Перемоги. Протягом 600 днів ми кардинально змінилися. Витримали й довели всьому світові, що ми мужня і згуртована нація, з залізною волею та великою жагою до свободи. 600 днів молитов, боротьби на межі... Вічна памʼять всім захисникам і невинним жертвам кривавої війни. Слава ЗСУ!", — підписала кадри Тіна Кароль.

Співачка Тіна Кароль на мітингу в Польщі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Підписники української співачки не змогли залишитися осторонь і почали коментувати кадри Тіни Кароль з Польщі.

Що ви там показали? Як втекти країнами, ви хотіли сказати? Чи ви хотіли сказати, як наймати найманців із різних країн, щоби воювали за Україну? Бісить ось цей ваш патріотизм, який проявляється агресією до інших! За рахунок інших людей і їхнього життя ви все ще на плаву

Як смішно чути українську мову з ваших вуст.. Зроду не балакала…. Тепер з кожного кута, але й про англійську не забуваємо

Як ти вже дістала, "патріотка", йди медиком або не вимахуйся надпатріотизмом, нудить від схожих на тебе

Памʼятаю цей день …. Памʼятаю цей момент, болить …. Досі болить

Мурахи по шкірі

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Тіна Кароль в Польщі

На початку війни в Україні співачка перебувала у Польщі, де організовувала різні мітинги на підтримку рідної країни. Там вона зазначила, що люди в Польщі стали такими, як і в Україні, тобто, об’єднаними.

"Зазвичай поляк поляка десь там, за кордоном, обирає, ніби не помічати одне одного. А тут всі заради України, заради майбутнього, заради свободи об'єднались. Вони в шоці з себе. Безумовно, ми дали їм цей вектор, тому що вони дивляться, наскільки сильні, наскільки сміливі, наскільки єдині. Ми для них стали такою рольовою моделлю, як має це бути", — казала Тіна Кароль на початку війни.

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