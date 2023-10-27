Українці звинуватили Тіну Кароль в плагіаті — схожа на Лободу і Лорак

Відома артистка Тіна Кароль у кліпі на пісню "Ангели все знають". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню, яку вона присвятила коханню. Популярна артистка показала нову обкладинку, за яку отримала критику від підписників соціальної мережі Instagram, де похвалилася гарним макіяжем.

Відповідну публікацію Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Публікація артистки

Українська виконавиця Тіна Кароль презентувала новий трек під назвою "Не Святі". Обкладинкою цієї пісні відома артистка обрала саму себе з яскравим макіяжем. За словами співачки, ця пісня була написала зі звичайних життєвих історій.

До того ж, Тіна Кароль зазначила, що багато людей вказують на зниження рівня народжуваності. Тому вона запропонувала виправити цю ситуацію під її нову пісню, яку вона присвятила коханню.

"Романтичні та пристрасні історії життя лягли в рядки цієї пісні. Хтось каже, що впала народжуваність, тож виправляємо це під цей саундтрек кохання", — підписала свою публікацію Тіна Кароль.

Прем'єра нової пісні Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників

Ця пісня одразу ж отримала чимало коментарів, у яких підписники співачки почали висловлювати свою думку. Зокрема, вони звернули увагу на обкладинку цього саундтреку, зазначивши, що вона нагадує альбом інших відомих співачок.

Чекаємо від вас приклад у покращенні демографії! А пісня дуже гарна, дає поштовх жити, кохати та віру в те, що все буде добре, всупереч усьому! Ми чекали таку Тіну, дуже чекали!

Тіна, що за інструмент грає на задньому плані? Це розрив! Будь ласка, випускайте більше таких пісень, це ваша стихія!! З прем'єрою!

Обкладинка Лорак крайнього альбому

Схоже на обкладинку останнього альбому Лободи

Лорак сидить гикає десь у кутку

Нагадує обкладинку Лорак, останній альбом

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Тіни Кароль

Нещодавно українська артистка анонсувала прем’єру нової пісні під назвою "Не Святі". Вона поділилася знімками, на яких постала перед камерою у короткій сукні чорного кольору зі сріблястою вставкою в районі грудей.

Анонсування прем'єри нової пісні "Не Святі". Фото: скриншот з Instagram

26 жовтня Тіна Кароль вже випустила цю пісню, яка набрала десять тисяч переглядів. Хтозна, може співачка таким чином натякає, що знову закохана, подивимося.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Тіна Кароль показала себе на мітингу в Польщі.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль назвала свої місця сили.

Також ми повідомляли про те, що зірка Тіна Кароль пояснила, чому вона раніше не випускала пісні українською мовою.