В Польше выходит римейк сериала "Слуга народа": как выглядит польский "Зеленский"

Сериал состоит из 24 эпизодов, каждая следующая серия будет выходить в субботу.

Любимый всеми украинцами сериал "Слуга народа" , в котором главную роль сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, получит римейк в Польше. Анонсировали польского "Слугу народа" еще в июне, производством сериала занялся телеканал Polsat.

Новини.LIVE рассказывает больше о римейке на украинский сериал.

Режиссером сериала стал Мацей Белинский. По сценарию, 36-летний мужчина Игнатий живет со своими родителями, сестрой и племянницей. Это интеллигент в образе британского премьер-министра Уинстона Черчилля (1940—1945 и 1951—1955. — Ред.), любимый учитель в школе и порядочный человек.

"Героем польской версии является учитель истории Игнаций Конечный (Марчин Гичнар), который благодаря стечению обстоятельств и интригам политиков становится президентом. Однажды в разговоре с другом он издал громкую нецензурную тираду о ситуации в стране. Ученик записал все это на видео и выложил в сеть "Оно стало вирусным, а Конечный - героем. Он побеждает на выборах и занимает должность, что приводит ко многим непредвиденным и комическим ситуациям", — говорится в официальном описании польского "Слуги народа".

Став президентом, Игнатий отказывается от всех привилегий и удобств и продолжает ездить на велосипеде на работу".

Кроме играющего главную роль Марцина Гицнара на экране также появятся другие польские актеры: Кшиштоф Драч, Данута Стенька, Дорота Колак, Славомир Ожеховский, Магдалена Пославская и Изабелла Домбровская.

Когда премьера польского сериала "Слуга народа"?

Съемки сериала закончились еще осенью. Первая серия выйдет на экраны в субботу, 4 марта, в 20:00 на Polsat и Polsat Go Box. Сериал состоит из 24 эпизодов, каждая следующая серия будет выходить в субботу.

Уже анонсирован второй, 30-серийный сезон, и работа над ним продолжается. Он будет основан на втором и третьем сезонах украинского оригинала.

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Бернар-Анри Леви представил в Киеве документальный фильм об украинской несокрушимости. Также мы рассказывали, что фильм о героических историях украинцев покажут на ТВ Польши: дальше в планах США и Израиль.