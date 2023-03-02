У Польщі виходить рімейк серіалу "Слуга народу": як виглядає польський "Зеленський"

Серіал складається з 24 епізодів, кожна наступна серія виходитиме у суботу

Улюблений всіма українцями серіал "Слуга народу", в якому головну роль зіграв чинний президент України Володимир Зеленський, отримає рімейк у Польщі. Анонсували польського "Слугу народу" ще в червні, виробництвом серіалу зайнявся телеканал Polsat.

Новини.LIVE розповідає більше про рімейк на український серіал.

Режисером серіалу став Мацей Бєлінський. За сценарієм, 36-річний чоловік Ігнацій живе зі своїми батьками, сестрою і племінницею. Це інтелігент в образі британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля (1940—1945 і 1951—1955, — Ред.), улюблений учитель в школі й порядна людина.

"Героєм польської версії є вчитель історії Ігнацій Конєчний (Марчін Гичнар), який завдяки збігу обставин та інтригам політиків стає президентом. Одного разу в розмові з другом він видав гучну нецензурну тираду про ситуацію в країні. Учень записав усе це на відео і виклав у мережу. Воно стало вірусним, а Конєчний — героєм. Він перемагає на виборах і обіймає посаду, що призводить до багатьох непередбачених і комічних ситуацій", – йдеться в офіційному описі польського "Слуги народу".

Ставши президентом, Ігнацій відмовляється від усіх привілеїв та зручностей і продовжує їздити на велосипеді на роботу".

Крім Марціна Гіцнара, який зіграє головну роль, на екрані також з’являться інші польські актори: Кшиштоф Драч, Данута Стенька, Дорота Колак, Славомір Ожеховський, Магдалена Пославська та Ізабела Домбровська.

Коли прем'єра польського серіалу "Слуга народу"?

Знімання серіалу закінчилися ще восени. Перша серія вийде на екрани в суботу, 4 березня, о 20:00 на Polsat і на Polsat Go Box. Серіал складається з 24 епізодів, кожна наступна серія виходитиме у суботу.

Вже анонсовано другий, 30-серійний сезон, і робота над ним триває. Він буде заснований на другому та третьому сезонах українського оригіналу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький режисер Бернар-Анрі Леві презентував в Києві документальний фільм про українську незламність. Також ми розповідали, що фільм про героїчні історії українців покажуть на ТБ Польщі: далі в планах США та Ізраїль.