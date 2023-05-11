В прямом эфире "Евровидения" прозвучали "Щедрик" и хит Назария Яремчука

Певица Мария Яремчук на сцене "Евровидения-2023" во время второго полуфинала. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В прямом эфире второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023" прозвучали известные украинские хиты. Их исполнили певицы Мария Яремчук, Злата Дзюнька и рэпер OTOY.

Новини.LIVE расскажет подробнее о чувственном выступлении, которое показало миру украинскую музыкальную ДНК.

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Что исполнили

Представительница Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук спела композицию своего отца, Назария Яремчука, "Родина". Кстати, на наряде был изображен портрет легендарного музыканта, ушедшего из жизни в 1995 году.

Также Мария исполнила легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича. Компанию ей составила представительница от Украины на "Детском Евровидении-2022" Злата Дзюнька, спустившаяся на сцену на яркой звезде.

Певица Злата Дзюнька на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Зажег на сцене и рэппер OTOY. В компании земляков он зачитал стихотворение легендарного поэта Тараса Шевченко — "Садок вишневий коло хати".

Напомним, ранее Тина Кароль показала заслуги "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время был Андрей Данилко.