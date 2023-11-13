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В семье "Эйфории" произошла еще одна смерть

13 ноября 2023 16:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В семье "Эйфории" произошла еще одна смерть
Кевин Тьюрен. Фото: instagram.com/celtalks_com/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Голливудский продюсер Кевин Тьюрен, известный работой над сериалами "Эйфория" и "Кумир", скончался в возрасте 44 лет. О трагедии сообщил его отец Эдвард Тьюрен.

Об этом пишет издание Deadline.

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Кевин Тьюрен ушел из жизни в минувшие выходные. В последние годы он работал с режиссером Сэмом Левинсоном над сериалами HBO "Эйфория" и "Кумир". Тьюрен также продюсировал драмы Netflix "Малкольм и Мари" с Зендеей и Джоном Вашингтоном в главных ролях, "Части женщины" с Ванессой Кирби, Шайей Лабафом и Сарой Снук, а также трилогию Те Веста "X" из Миа Гот.

 

"Кевин был таким невероятно особенным, что без него этот мир станет меньше", — сказал Эдвард Тьюрен в своем заявлении вечером 12 ноября, но не назвал причины смерти сына.

Близкий друг Тюрена Джей Пенске назвал его одной из самых "ярких звезд Голливуда".

"Несмотря на многочисленные достижения в Голливуде, главной страстью Кевина были его семья и друзья. Он так гордился своими детьми. Он и его жена Эвелин были полны решимости, чтобы их дети выросли с высокими ценностями и добились перемен в мире. Наше сердце разбито, и мы все испытываем глубокое чувство утраты", — комментирует друг Тьюрена.

У Кевина Тюрена остались жена Эвелина и два сына — Джек и Джеймс.

Несколько месяцев назад скончалась звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд. Актер скончался в возрасте 25 лет в доме своей семьи в Окленде (Калифорния), а тело обнаружила его мать.

Напомним, стала известна причина смерти звезды сериала "Эйфория".

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