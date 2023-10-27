В семье Кейт Миддлтон снова произошло пополнение

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Брат Кейт Миддлтон Джеймс и его жена Ализе Тевенет впервые стали родителями. Пару видели на прогулке с коляской в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джеймс Миддлтон и его жена Ализе объявили о том, что ждут ребенка летом этого года. Тогда младший брат принцессы Уэльской опубликовал снимок беременной возлюбленной вместе с одной из их собак по имени Мейбл. Радостное для пары событие произошло незадолго после того, как умерла любимая собака Джеймса Элла, которая, по его словам, спасла ему жизнь во время борьбы с депрессией.

Брат Кейт Миддлтон Джеймс с женой и ребенком

"Мы не можем нарадоваться. Начало года было тяжелым после потери моей любимой Эллы, но мы завершим его с самым дорогим маленьким пополнением в нашей семье", — подписал фото Джеймс.

Брат Кейт Миддлтон и Ализе Тевенет поженились в 2021 году и в сентябре отметили вторую годовщину свадьбы.

Кейт Миддлтон подарила молодым родителям коляску Silver Cross, с которой ее часто замечали на прогулках с принцем Джорджем. Именно с этой моделью папарацци заметили Джеймса и Ализе на прогулке с новорожденным.

Напомним, принцесса Евгения показала семейную идиллию по случаю годовщины свадьбы.

Ранее Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме.