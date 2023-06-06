Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Швейцарии Пивоварову дважды запретили играть концерт: что решила команда певца arrow

В Швейцарии Пивоварову дважды запретили играть концерт: что решила команда певца

6 июня 2023 08:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Швейцарии Пивоварову дважды запретили играть концерт: что решила команда певца
Певец Артем Пивоваров. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вчера, 5 июня, у певца Артема Пивоварова был запланирован концерт в Цюрихе (Швейцария). Впрочем, местные власти отменили мероприятие. Команда Артема договорилась с другой площадкой, но там концерт также не состоялся.

В своем Instagram Пивоваров сообщил поклонникам, что планируется с выступлением.

Читайте также:

Подробности

По словам Артема, он и его команда сделали все возможное, чтобы концерт в Цюрихе все же состоялся. Впрочем, местные власти и полиция запретили проводить концерт и на новой локации.

"Мы не отменяем концерт, а переносим его. Мы подключили все ресурсы, посольство, прессу, юристов, собираем все необходимые документы для того, чтобы концерт состоялся, но позже, в осеннем туре. Мы будем продолжать бороться за правду", — заявил Артем.

Причиной запрета от местных властей и полиции стал якобы "радикализм" Пивоварова. Решение обосновано видео и фото отчетами в соцсетях, где Артем помогает украинским военным и объявляет сборы на те или иные нужды.

Скриншот: Instagram/pivovarovmusic

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка нарвался на российскую пропаганду. Также мы рассказывали о реакции менеджмента Антона Вельбоя на его выступление, несмотря на скандал с продюсерами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас