В Швейцарии Пивоварову дважды запретили играть концерт: что решила команда певца

Певец Артем Пивоваров. Фото: Google

Вчера, 5 июня, у певца Артема Пивоварова был запланирован концерт в Цюрихе (Швейцария). Впрочем, местные власти отменили мероприятие. Команда Артема договорилась с другой площадкой, но там концерт также не состоялся.

В своем Instagram Пивоваров сообщил поклонникам, что планируется с выступлением.

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По словам Артема, он и его команда сделали все возможное, чтобы концерт в Цюрихе все же состоялся. Впрочем, местные власти и полиция запретили проводить концерт и на новой локации.

"Мы не отменяем концерт, а переносим его. Мы подключили все ресурсы, посольство, прессу, юристов, собираем все необходимые документы для того, чтобы концерт состоялся, но позже, в осеннем туре. Мы будем продолжать бороться за правду", — заявил Артем.

Причиной запрета от местных властей и полиции стал якобы "радикализм" Пивоварова. Решение обосновано видео и фото отчетами в соцсетях, где Артем помогает украинским военным и объявляет сборы на те или иные нужды.

Скриншот: Instagram/pivovarovmusic

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