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В семье Леси Никитюк случилось горе

7 ноября 2023 18:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В семье Леси Никитюк случилось горе
Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Леся Никитюк поделилась печальной новостью. Звезда рассказала, что в ее семье случилось горе, умерла ее бабушка.

Об этом Леся рассказала в социальных сетях.

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Умерла бабушка Леси, Мария. Ведущая поехала в село, где жила бабушка, чтобы провести ее в последний путь.

"Умерла наша бабушка Мария…Сегодня съехались в наше родное село все родственники, дети, внуки, чтобы попрощаться с бабушкой", — написала ведущая.

 

Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

 

Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

 

Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

 

Бабушка гордилась внучкой-телеведущей. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Бабушка гордилась внучкой-телеведущей. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

 

Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

 

Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая Леся Никитюк потеряла бабушку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

 

Леся Никитюк написала, что у нее больше не осталось ни бабушек, ни дедушек.

"Плачу, вспоминаю...Это уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Такова жизнь...Как говорят пожилые люди: "Дай Бог еще нам дожить до 90 лет и умереть своей смертью". В наше время это большая редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Это все еще потрепало нервы. У кого бабушки и дедушки живы — дай им Бог здоровья. Не забывайте о них, звоните им, пишите", — прокомментировала ведущая.

Напомним, София Ротару почтила память Нины Матвиенко.

Ранее София Ротару посетила могилу супруга в Киеве.

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