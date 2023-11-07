В семье Леси Никитюк случилось горе
Телеведущая Леся Никитюк поделилась печальной новостью. Звезда рассказала, что в ее семье случилось горе, умерла ее бабушка.
Об этом Леся рассказала в социальных сетях.
Леся Никитюк рассказала о трагедии в семье
Умерла бабушка Леси, Мария. Ведущая поехала в село, где жила бабушка, чтобы провести ее в последний путь.
"Умерла наша бабушка Мария…Сегодня съехались в наше родное село все родственники, дети, внуки, чтобы попрощаться с бабушкой", — написала ведущая.
Леся Никитюк написала, что у нее больше не осталось ни бабушек, ни дедушек.
"Плачу, вспоминаю...Это уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Такова жизнь...Как говорят пожилые люди: "Дай Бог еще нам дожить до 90 лет и умереть своей смертью". В наше время это большая редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Это все еще потрепало нервы. У кого бабушки и дедушки живы — дай им Бог здоровья. Не забывайте о них, звоните им, пишите", — прокомментировала ведущая.
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