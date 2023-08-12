У скандального холостяка Топольского заканчивается виза в Таиланде: что дальше

Главный герой телешоу "Холостяк-12", бизнесмен Алекс Топольский. Фото: Google

Накануне главный герой 12-го сезона телешоу "Холостяк", бизнесмен Алекс Топольский, шокировал подписчиков. Он стал вести блог на русском языке. После волны хейта, забыл об украинском и стал разговаривать исключительно на английском. А теперь заявил — 21 августа у него истекает срок визы в Таиланде, где сейчас живет телезвезда.

Об этом 33-летний Топольский сообщил в сториз своего Instagram.

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Долгое время Топольский жил на индонезийском острове Бали, куда переехал с начала полномасштабной войны. Алекс не стеснялся соотечественников и ежедневно публиковал десятки сториз с коктейлями, девушками, отдыхом. Затем его новая любимая "исчезла с радара", а герой "Холостяк-12" переехал в столицу Таиланда, Бангкок.

Теперь телезвезда планирует новый переезд. Топольский записал видео, на котором с уставшим выражением лица предложил подписчикам посоветовать, куда ему лучше поехать. Украины, среди вариантов не было. Алекс выбирает между Бали (Индонезия), Токио (Япония), Нью-Йорком (США) и Миконосом (Греция).

Алекс Топольский. Скриншот: Instagram/alex_topolsky

Впрочем, уже в следующей сториз Топольский заявил, что он думает переехать в Нью-Йорк, где он уже работал до этого. Алекс призвал всех, кто из этого мегаполиса написать ему личные сообщения.

Ранее мы писали, что Топольский шокировал украинских бизнесменов условиями для сотрудничества. Также мы рассказывали, был ли у Алекса секс с мужчинами и сыграл бы он гея в кино.